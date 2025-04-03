عبد العظيم عبد الحق.. تمرد على عائلته بسبب الفن وله حكايات مثيرة مع التلحين

يعد الفنان عبد العظيم عبد الحق أحد الأسماء التي حفرت مكانتها في تاريخ الفن المصري، حيث جمع بين موهبتي التلحين والتمثيل، ليصبح علامة فارقة في كلا المجالين، لم تكن رحلته سهلة، فقد واجه تحديات عديدة منذ نشأته، إلا أنه استطاع أن يفرض نفسه بإبداعه وتمرده على الواقع المفروض عليه.



في السطور التالية، يسلط الموجز، الضوء على مسيرة الفنان عبد العظيم عبد الحق من البدايات وحتى رحيله، مرورًا بأهم محطاته الفنية والشخصية تزامنًا مع ذكرى وفاته.

عبد العظيم عبد الحق

نشأة وبداية تمرد عبد العظيم عبد الحق

وُلد عبد العظيم عبد الحق في الأول بشهر يناير عام 1905 في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، ونشأ في بيئة أرستقراطية ميسورة الحال، وكان من المفترض أن يسير على نهج عائلته في التعليم التقليدي والتحق بالكُتّاب في صغره، حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، تمهيدًا للدخول إلى الأزهر لكن شغفه بالفن بدأ في سن مبكرة، حيث استهوته أصوات التواشيح الدينية، وكان يجد نفسه مأخوذًا بالموسيقى والغناء، وهو ما لم يكن يتماشى مع طموحات عائلته.

بداية عبد العظيم عبد الحق عالم الموسيقى

في أواخر العشرينيات، قرر عبد العظيم عبد الحق أن يسلك طريقه الخاص، فالتحق بفرقة أمين صدقي، حيث عمل في الكورس بأجر يومي، لم يكن طريقه مفروشًا بالورود، إذ واجه معارضة شديدة من أسرته، التي لم تتقبل فكرة أن يصبح ابنها فنانًا لكن إصراره كان أقوى من الضغوط العائلية، فانتقل إلى القاهرة وبدأ في صقل موهبته بالدراسة والتدريب على يد كبار الموسيقيين، وتلقى تعليمًا موسيقيًا مكثفًا على يد محمود صبح لمدة أربع سنوات، ثم أكمل رحلته تحت إشراف الموسيقار زكريا أحمد لأربع سنوات أخرى.

وفي عام 1948، التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية، حيث تعمق أكثر في دراسة الألحان والتوزيع الموسيقي حتى تخرّج عام 1950.

عبد العظيم عبد الحق

أعمال عبد العظيم عبد الحق الموسيقية البارزة

تميّز عبد الحق بأسلوبه الفريد في التلحين، حيث استطاع المزج بين الأصالة والتجديد، مقدمًا ألحانًا خالدة لا تزال تُردد حتى اليوم. ومن أبرز أعماله:

• أغنية "هو.. هو.. الرزق بإيده هو" التي أداها الفنان كارم محمود، وحققت نجاحًا واسعًا.

• الأغنية الشهيرة "تحت الشجر يا وهيبة" بصوت محمد رشدي، والتي لعبت دورًا محوريًا في انطلاقة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي نحو الشهرة.

لم تكن ألحانه مجرد مقطوعات موسيقية، بل كانت تحمل روحًا خاصة، تعكس عمق إحساسه ووعيه بالموسيقى الشرقية.

اتجاه عبد العظيم عبد الحق للتمثيل وأبرز أعماله

رغم نجاح عبد العظيم عبد الحق في مجال التلحين، لم يكن هذا كافيًا لإشباع شغفه الفني، فقرر دخول عالم التمثيل، حيث قدم العديد من الأدوار التي لاقت إعجاب الجمهور، واشتهر بتجسيد شخصيات الأب الحنون والمعلم التقليدي، وتميز بقدرته على الأداء العفوي الذي جعله قريبًا من قلوب المشاهدين.

شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات التي تركت أثرًا كبيرًا، وكان حضوره على الشاشة يجمع بين الرزانة والبساطة، مما أكسبه حب واحترام الجمهور.



عبد العظيم عبد الحق

دخل عبد العظيم عبد الحق عالم السينما في الستينيات، حيث قدم العديد من الأدوار التي برع فيها بفضل حضوره القوي وقدرته على تقمص الشخصيات المختلفة، لم يكن مجرد ممثل عابر، بل استطاع أن يضيف لكل دور لمسته الخاصة، سواء في الأفلام الاجتماعية أو الكوميدية أو حتى التاريخية.

عبد العظيم عبد الحق

من أبرز الأفلام التي شارك فيها:

• "آخر فرصة" (1962): فيلم درامي قدّم فيه أداءً مؤثرًا يعكس قدراته التمثيلية العميقة.

• "تنابلة السلطان" (1965): عمل كوميدي ترك بصمة واضحة بأدائه السلس والعفوي.

• "وداعًا أيها الليل" (1966): فيلم درامي جسّد فيه شخصية محورية أظهرت براعته في تقديم الأدوار الجادة.

• "مراتي مجنونة مجنونة مجنونة" (1968): من أبرز الأعمال الكوميدية التي شارك فيها، حيث أضفى عليها طابعًا خاصًا بحسه الفكاهي.

• "الرسالة" (1976): شارك في هذا العمل التاريخي العالمي، ما عزّز مكانته كممثل قادر على أداء أدوار ذات طابع مختلف.

• "الأراجوز" (1989): فيلم قدم فيه شخصية تحمل بُعدًا إنسانيًا مؤثرًا.

• "الإرهاب والكباب" (1992): رغم قصر ظهوره، إلا أن مشاهده كانت من أكثر اللقطات تأثيرًا في الفيلم، خاصة في المشهد الشهير داخل الأتوبيس.



عبد العظيم عبد الحق

حياته الشخصية والصراع مع العائلة

كانت حياة عبد العظيم عبد الحق الشخصية مليئة بالصراعات، خاصة مع عائلته التي لم تتقبل اختياره الفني بسهولة، رفض حياة الثراء المريح وفضّل الكفاح من أجل تحقيق حلمه، وهو ما تسبب في خلافات استمرت لسنوات رغم ذلك، لم يتراجع عن قراره، واستمر في بناء اسمه كفنان متكامل يجمع بين التلحين والتمثيل، إلى أن أثبت للجميع أنه كان على صواب.

وفاة عبد العظيم عبد الحق وإرثه الفني

في الثالث من أبريل عام 1993، رحل عبد العظيم عبد الحق عن عالمنا عن عمر ناهز 88 عامًا، لكنه ترك خلفه إرثًا فنيًا لا يُمحى، ومازالت موسيقاه تتردد في الآذان، وأدواره التمثيلية لا تزال حاضرة في ذاكرة المشاهدين، لتبقى رحلته الفنية نموذجًا ملهمًا للإصرار والشغف.



إقرأ أيضًا

أحلام الجريتلي.. فنانة بالفطرة وبرعت في الدوبلاج وحُرمت من الأمومة ورحلت فجأة

أبو بكر عزت.. عبقري الدهاء الذي أضحك الجميع ورحل في ذكرى زواجه

