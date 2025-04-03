قطر تنفي مزاعم دفع الأموال لتقليل جهود مصر في الوساطة بغزة

الدوحة تؤكد التزامها بالوساطة الإنسانية وترفض حملات التشويه.. نفي رسمي للادعاءات

أكدت دولة قطر رفضها القاطع للادعاءات التي تزعم تورطها في دفع أموال لتقليل جهود الوساطة المصرية في غزة أو التأثير على وساطة أي طرف آخر، وأوضحت الحكومة القطرية، في بيان رسمي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل، وتهدف فقط إلى تقويض جهود الوساطة والإضرار بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول، ويستعرض الموجز التفاصيل.

التأكيد على دعم الجهود الإنسانية

وشدد البيان على أن قطر تواصل التزامها بدورها الإنساني والدبلوماسي في الوساطة بين الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الأولوية تظل في إنهاء الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفقًا لحل الدولتين، كما أشادت قطر بالدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية، مؤكدة أن التعاون والتنسيق مستمر بين البلدين لضمان نجاح الوساطة المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

رفض تسييس جهود الوساطة

كما حذرت الحكومة القطرية من خطورة هذه الادعاءات، معتبرة أنها تأتي في إطار محاولات تشويه جهود الوساطة، مما قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة بدلًا من تهدئتها، وأكدت على ضرورة إبقاء جهود الوساطة بمنأى عن أي تسييس أو حملات إعلامية مغرضة تهدف إلى إفشال المساعي الدبلوماسية.

التحقيقات في إسرائيل وتداعياتها

وفي سياق متصل، تتواصل التحقيقات الإسرائيلية حول مزاعم تلقي بعض مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أموالًا من قطر بهدف تحسين صورتها في وسائل الإعلام، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات اعتقلت اثنين من مساعدي نتنياهو، وهما يوناتان أوريخ وإيلي فلادشتاين، لاستجوابهما بشأن القضية، وبالرغم من أن المدعي العام الإسرائيلي استدعى نتنياهو للإدلاء بشهادته، إلا أنه لا يُعتبر متهمًا في هذه المرحلة من التحقيق.

حظر النشر واتهامات خطيرة

ورغم قرار حظر النشر المفروض حتى 10 أبريل المقبل، كشفت تقارير إسرائيلية أن القضية تتعلق باتهامات تتضمن "الرشوة"، و"التواصل مع عميل أجنبي"، و"خيانة الأمانة"، و"غسل الأموال"، بالإضافة إلى "مخالفات ضريبية"، في المقابل، نفى المعتقلان ارتكاب أي مخالفات، كما رفضت الحكومة القطرية هذه المزاعم، معتبرة أنها جزء من حملة سياسية تستهدف الدوحة.

انتقادات داخل إسرائيل

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية احتجاجات متزايدة وانتقادات داخلية بسبب سياساتها، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويترقب المراقبون تداعيات هذه القضية على العلاقات الإسرائيلية القطرية، خاصة في ظل استمرار التوتر في المنطقة وتأثيره على جهود التهدئة في غزة.



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