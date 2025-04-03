التحديثات والحدود الجديدة.. قيمة حدود فيزا المشتريات خارج مصر

فيزا المشتريات.. توفر البنوك المصرية خيارات مرنة لاستخدام بطاقات فيزا الائتمانية لإتمام المشتريات الدولية بسهولة، ما يتيح للعملاء الدفع بالعملات الأجنبية أثناء سفرهم، على أن يتم الخصم من حساباتهم بالجنيه المصري.

وتعتمد البنوك على أنظمة مقاصة وتسوية عالمية لضمان إتمام العمليات بسلاسة مع فرض رسوم على المعاملات الخارجية.

وفيما يلي يستعرض الموجز التحديثات الأخيرة لحدود فيزا المشتريات الخارجية التي أعلن عنها بنك مصر.

رفع حدود المشتريات الدولية لحاملي بطاقات بنك مصر

البطاقات الكلاسيكية



حد المشتريات الدولية: 45,000 جنيه مصري.

حد السحب النقدي: 3,000 جنيه.

حد الشراء الدولي داخل مصر: 8,750 جنيهًا.

البطاقات الذهبية



حد المشتريات الدولية: 70,000 جنيه.

حد السحب النقدي: 3,000 جنيه.

حد الشراء الدولي داخل مصر: 40,000 جنيه.

بطاقات التجار بيزنس/ الشركات



حد المشتريات الدولية: 4,500 جنيه.

حد السحب النقدي: 3,000 جنيه.

حد الشراء الدولي داخل مصر: 2,250 جنيهًا.

فيزا المشتريات

بطاقات التيتانيوم



حد المشتريات الدولية: 70,000 جنيه.

حد السحب النقدي: 3,000 جنيه.

حد الشراء الدولي داخل مصر: 40,000 جنيه.

البطاقات البلاتينية



حد المشتريات الدولية: 180,000 جنيه.

حد السحب النقدي: 3,000 جنيه.

حد الشراء الدولي داخل مصر: 65,000 جنيه.

بطاقات فيزا سيغنتشر/ وورلد



حد المشتريات الدولية: 300,000 جنيه.

حد السحب النقدي: 6,000 جنيه.

حد الشراء الدولي داخل مصر: 100,000 جنيه.

إجراءات تفعيل فيزا المشتريات للاستخدام الدولي



لضمان تجربة سفر سلسة، تشترط البنوك المصرية على حاملي فيزا المشتريات التواصل مع خدمة العملاء قبل 48 ساعة من السفر لطلب تفعيل الحدود القصوى للاستخدام الدولي.

كما تفرض البنوك قيودًا على البطاقات الجديدة، إذ لا يُسمح باستخدامها دوليًا إلا بعد مرور فترة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، وفقًا لسياسة كل بنك، لضمان الأمان المالي وحماية العملاء من عمليات الاحتيال.

نصائح لاستخدام فيزا المشتريات خارج مصر



تحقق من حد فيزا المشتريات: تأكد من الحد الأقصى للإنفاق الدولي قبل السفر.

تفعيل فيزا المشتريات مسبقًا: قم بإبلاغ البنك بنيتك استخدام البطاقة دوليًا لتجنب أي إيقاف مفاجئ.

متابعة المعاملات: راقب حركات حسابك لتجنب أي رسوم غير متوقعة.

الاحتفاظ بوسيلة دفع بديلة: من الأفضل حمل نقد بالعملة المحلية أو بطاقة بديلة للطوارئ.

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