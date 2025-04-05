في هذا الموعد.. ناصيف زيتون يحيي حفلاً غنائياً في الكويت

يستعد النجم اللبناني ناصيف زيتون لإحياء حفلاً غنائياً مميزا على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد، في أمسية فنية استثنائية من إنتاج وتنظيم شركة A Music.

موعد حفل ناصيف زيتون في الكويت

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، من المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 11 إبريل الجاري، ويعود "ناصيف" لجمهوره في الكويت بعد غياب، ليطلّ عليهم بإحساسه القوي وأدائه المميز، مقدمًا باقة من أجمل أغنياته التي يعشقها محبوه، وسط أجواء موسيقية حماسية.

آخر أعمال ناصيف زيتون

وكان ناصيف زيتون قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان "بسلام" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات مازن ضاهر، وألحان الياس، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس، كما طرح أيضاً أغنية بعنوان "خط أحمر" وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، وهى أول تجاربه في الغناء باللهجة المصرية، ومن خلالها تغزل في مصر وشعبها، واعتمد في الكليب على عرض أشهر المعالم المصرية، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

ناصيف زيتون

وطرح ناصيف زيتون أيضاً خلال الفترة الماضية أغنية "أنت وأنا"، وهي من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، كما طرح قبلها أغنية "كذبة ورا كذبة" وحصدت مشاهدات عديدة عقب أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادي أبو خليل وألحان سالم سلامة.

دعم ناصيف زيتون ببيروت

ويواصل الفنان ناصيف زيتون نشاطه الفني المكثف، إذ يحرص على تقديم أعمال غنائية متنوعة خلال فترات متقاربة، من بينها كليب "بيروت" الذي جاء كرسالة تضامن مع الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت، وهو عمل تعاون فيه مع الشاعر يحيى صالح، والملحن أحمد بركات، والموزع زهر ديب، فيما تولى عمر صباغ مهام التسجيل والمكساج والماستر، كما قدّم ناصيف أغنية "كل يوم بحبك" بأسلوب الرسوم المتحركة، والتي تميزت بكلمات رومانسية بسيطة من بينها: "الباء بعشق عينيكي، والحاء حياتي ليكي، والباء بغار عليكي، والكاف كل يوم بحبك"، ولم يغفل الجانب الإنساني، حيث أطلق أغنية "مش خايف منك" دعمًا لأطفال مرضى السرطان، محاكيًا من خلالها رحلة الشجاعة والانتصار على المرض.

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