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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

لوسي وسمسم شهاب وأبرز نجوم الفن والإعلام في حفل سحور مجلة كلاسي

لوسي وسمسم شهاب
لوسي وسمسم شهاب

حضور قوي لنجوم الفن والمجتمع..شهدت إحدى البواخر النيلية بالقاهرة حفل سحور كبير، جمع كوكبة من ألمع نجوم الفن والإعلام والمجتمع، وذلك ضمن فعاليات حفل سحور مجلة "كلاسي" للعام الثالث على التوالي، ويرصد الموجز تفاصيل الحفل.

وحضر الحفل كل من النجمة الكبيرة لوسي، التي أمتعت الحضور بالغناء مع المطرب علي الألفي في واحدة من أجمل الأغاني الفلكلورية، كما تواجد الفنان عمرو رمزي، والسيناريست الكبير أيمن سلامة، والمطرب الكبير سمسم شهاب، والفنان الشاب عمر خورشيد، والفنان ياسر الزنكلوني، والفنانة نجاة الإمام، والفنانة رشا سامي، والمطرب محمد الحناوي، والفنانة لي لي قاسم، والفنانة هند عاكف، إلى جانب الناقد الفني أحمد سعد.

 

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عمرو رمزي في حفل السحور 
الفنانة لوسي 

حضور شخصيات عامة ومجتمعية

كما حضر الحفل نخبة من الشخصيات العامة، من بينهم المستشارة بدرية بدر جاسم اليعقوب، والدكتور ثابت شكري، ورجل الأعمال ديفيد مرقس، و الدكتور باهي هاني، والدكتور أندرو هاني، والدكتور نادر ميلاد، والأستاذ محمد كمال، والأستاذ عبد العزيز الجمال، والدكتور أسامة صلاح، والإعلامية منى قاميش، وشيري عوض، وأمل أديب، وخبيرة التجميل مايا أحمد، والصحفية ولاء عمران، والمستشارة الإعلامية رحاب محسن

نجوم الفن 
حفل السحور 

أجواء احتفالية مميزة

تفاعل الحضور مع الفنانين وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية معهم، وسط أجواء من البهجة والأحاديث الجانبية الممتعة التي جمعت النجوم والجمهور.

وتوجهت الإعلامية كلير توفيق، بالشكر لجميع الحضور من نجوم الفن والإعلام، مؤكدة أن إقامة هذا الحفل أصبح تقليدًا سنويًا ناجحًا للعام الثالث على التوالي.

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