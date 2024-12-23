تكريم المطرب سمسم شهاب في الدورة العاشرة بمهرجان هرم الإبداع الدولي

أعلن مهرجان هرم الإبداع الدولي في دورته العاشرة بتكريم المطرب الشعبي سمسم شهاب، ومن المقرر إطلاق المهرجان يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري.

يتضمن مهرجان هرم الإبداع الدولي بتكريم نجوم الفن والثقافة والإعلام، بجانب سمسم شهاب، هناك مجموعة من الشخصيات البارزة في المجالات الأكاديمية والمهنية، لذلك يرصد الموجز كافل التفاصيل في السطور التالية

سمسم شهاب

تكريم سمسم شهاب بمهرجان هرم الإبداع الدولي

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان عن تكريم الفنان سمسم شهاب تقديرًا لإسهاماته الفنية المميزة، إلى جانب نخبة من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم الفنانة حورية فرغلي، الفنانة بشرى، المطرب مجد القاسم، والراحلان محمد رحيم وسوزان نجم الدين.

كما سيتم تكريم عدد من المبدعين مثل الفنانة سماح زيدان، السيناريست أميرة الزيات، والمخرج فادي سعد مسعد.

سمسم شهاب

أكثر من 100 شخصية عربية مؤثرة



كشف الدكتور أحمد يسري، رئيس المهرجان، عن تكريم أهم 100 شخصية عربية مؤثرة من 15 دولة عربية، بحضور كبار الشخصيات والسفراء.

يشمل التكريم أيضًا شخصيات قدمت مساهمات ملحوظة في التعليم والبحث العلمي، مع التركيز على دعم الطلاب داخل مصر وخارجها.

كما أكد رئيس المهرجان أن النسخة الحالية للمهرجان ستتضمن مفاجآت فريدة، من بينها اختيار الأعمال المسرحية التي عُرضت في عام 2024 لأول مرة، إلى جانب الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة التي تم تقديمها خلال العام.

كما أشار إلى أن المهرجان يهدف إلى إبراز الشخصيات التي تمثل دولها بأفضل صورة ممكنة.

مشاركة دولية بمهرجان هرم الإبداع الدولي



يتميز مهرجان هرم الإبداع الدولي بمشاركة عربية واسعة، تشمل ضيوف شرف من السعودية، الإمارات، الكويت، وتونس. ويأتي ذلك برعاية المستشار خالد المأربي، الذي يُشرف على هذا الحدث الكبير، مؤكدًا دوره في دعم الإبداع والتميز العربي.

رسالة المهرجان ودوره الثقافي

يُعتبر مهرجان هرم الإبداع الدولي من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة، حيث يسعى لتكريم المبدعين العرب وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول.

ويعكس المهرجان أهمية الفنون والإعلام في بناء جسور التواصل والإبداع بين المجتمعات العربية.

أخر أعمال سمسم شهاب

يذكر أن المطرب سمسم شهاب، أصدر مؤخرًا كليب جديد عبر موقع يوتيوب، بعنوان "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، وألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيرى"، إخراج "سمسم شهاب" فى أول تجربه إخراجيه له.

سمسم شهاب

أبرز تكريمات سمسم شهاب

يذكر أن تم تكريم المطرب سمسم شهاب في سبتمبر الماضي بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الـ12، الذي أقيم متحف الحضارة، وكان هذا التكريم بمثابة أول ظهور له بعد وفاة زوجته.

وكان قد كرم مهرجان همسة في هذه الدورة كل من من الفنانة وفاء عامر، محمد على رزق، إياد نصار، أحمد بدير، أحمد رزق، كمال أبو رية، محمد محمود، نشوى مصطفى.

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