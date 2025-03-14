سمسم شهاب يتحدث عن طفولته القاسية وقرار اعتزاله قريبًا

ظهر الفنان سمسم شهاب في لقاء خاص مع الإعلامية إنجي هشام عبر برنامج "أوضة ضلمة" على قناة "هي"، حيث فتح قلبه للجمهور وكشف عن تفاصيل حياته الشخصية والمهنية، متحدثًا عن طفولته القاسية، ومعاناته في العمل منذ صغره، والصعوبات التي واجهها في مشواره الفني. كما تطرق للظلم الذي تعرض له، ورأيه في زملائه من نجوم الطرب، بالإضافة إلى انتقاده لبعض السلوكيات في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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طفولة قاسية صنعت فنانًا

تحدث سمسم شهاب عن نشأته وسط 16 أخًا وأختًا في أسرة فقيرة، مما اضطره للعمل منذ سن الثامنة في عدة مهن شاقة مثل جمع الأجرة في عربات النقل، وحمل الطوب، والعمل كمساعد نجار وحداد. ورغم هذه الظروف، تمكن من التفوق دراسيًا، مؤكدًا أن الصعوبات التي عاشها صقلته وجعلته أكثر مسؤولية وإصرارًا على تحقيق النجاح.

من لاعب كرة قدم إلى مطرب بسبب الإصابة

كان حلم سمسم شهاب أن يصبح لاعب كرة قدم، لكنه تعرض لإصابة قوية في ساقه أجبرته على ملازمة الفراش لمدة عام كامل، مما دفعه إلى تغيير مساره والاتجاه للغناء. وأوضح أنه لم يكن يخطط لاحتراف الفن، لكنه وجده طريقه الوحيد بعد هذه التجربة.

الظلم الفني ومعاناة في الوسط

أكد شهاب أنه تعرض للظلم من بعض زملائه في الوسط الفني، الذين سعوا لإبعاده عن الدراما والسينما، رغم أنهم يتظاهرون بالمحبة أمامه. كما أشار إلى أزمة تعرض لها بعد منشور كتبه عن عائلته على "فيسبوك"، حيث فُهِم خطأً واتُهِم بقطع صلة الرحم، بينما كان يعبر عن حزنه من تجاهلهم له أثناء مرض ووفاة أم أولاده.

السوشيال ميديا: سلاح ذو حدين

انتقد شهاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يهاجمون الفنانين دون معرفة الحقيقة، مؤكدًا أنه لا يمانع النقد، لكنه يرفض التجريح والسخرية. ونصح الجمهور بالتحري قبل الحكم على أي شخص، مشيرًا إلى أن الله هو الوحيد الذي يحاسب الناس على نواياهم.

الغناء بين الحلال والحرام

أوضح شهاب أنه ليس جهة دينية للحديث عن حرمانية الغناء، لكنه يحرص على تقديم فن راقٍ يحترم الأسرة العربية. كما أشار إلى اضطراره للغناء في الملاهي الليلية من أجل فرقته الموسيقية، لكنه يحاول تقليل هذا النوع من الحفلات قدر الإمكان.

رأيه في النجومية

يرى شهاب أن النجومية لا تُقاس بعدد المشاهدات أو الأموال، بل بقدرة الأغنية على البقاء في ذاكرة الجمهور لعقود. واستشهد بأغانيه التي ما زالت تُسمع حتى اليوم مثل "أنا اللي كتير بلوم نفسي" و"العيش والملح" و"نفسي يا أمي".

انتقاد محمد رمضان واستعراض الثروة

وجّه شهاب انتقادًا للفنان محمد رمضان بسبب استعراضه لسياراته الفارهة، مشيرًا إلى أن هناك شبابًا لا يمتلكون قوت يومهم، ويجب مراعاة مشاعرهم. ومع ذلك، أكد أنه لا يكره رمضان ويتمنى التعاون معه مجددًا، لكنه يطالبه بتقديم محتوى أكثر مسؤولية.

الإشاعات وتأثيرها المدمر

كشف شهاب عن إشاعة أطلقها أحد الصحفيين قبل عامين وتسببت له في ضرر نفسي ومادي كبير، حيث ألغيت له حفلات وسفريات بسببها. وأعرب عن استيائه من الصحفي الذي نشر الخبر، لكنه أكد أنه سامحه رغم الضرر الذي لحق به.

آراؤه في زملائه الفنانين

سعد الصغير: يراه شخصًا طيبًا وكريمًا رغم بعض تصرفاته المثيرة للجدل.

أحمد سعد: يعتبره صوت مصر الأول، لكنه ينتقد بعض اختياراته في الملابس.

حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش: يرى أن بيكا لا يمتلك صوتًا، ويشيد باجتهاد عمر كمال، بينما يجد صوت شاكوش مزعجًا لكنه يحترمه على المستوى الشخصي.

رضا البحراوي: ينصحه باستغلال صوته في تقديم أعمال راقية.

الملحن محمد رحيم: يرى أنه تعرض للظلم قبل وفاته وكان يستحق دعمًا أكبر.

مصطفى كامل: يشكره على دعمه له في أزمته، وخاصة حادث السيارة الذي تعرض له.



قرار الاعتزال المنتظر

أعلن شهاب أنه عندما يشعر بأنه قدم كل ما يستطيع، سينسحب بهدوء من الساحة الفنية، لكنه لا يزال مستمرًا في الغناء حاليًا تلبية لرغبة جمهوره ودعمه لفرقته الموسيقية.



جاء لقاء سمسم شهاب مليئًا بالتصريحات الجريئة والمواقف الصادقة التي تعكس رحلته الحافلة بالصعوبات والتحديات. من طفل فقير يعمل في صغره، إلى فنان محبوب تعرض للظلم والإشاعات، لكنه لا يزال متمسكًا بحلمه وإيمانه برسالته الفنية.



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