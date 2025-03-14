يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية 2025 موعد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه والقنوات الناقلة بإعلانات قليلة، حيث يعد مسلسل قلبي ومفتاحه من أبرز الأعمال الدرامية التي يتبعها المشاهدين.

ويرصد لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة روتانا الخليجية.

موعد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة روتانا الخليجية



يبحث جمهور عشاق مسلسل قلبي ومفتاحه عن موعد عرضه على قناة روتانا الخليجية الذي تعرض العمل بإعلانات قليلة، حيث يعرض على القناة الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والإعادة الأولى الساعة 9:00 صباحا بتوقيت مصر والإعادة الثانية الساعة 3:30 مساء بتوقيت مصر.



مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

ويعرض مسلسل قلبي ومفتاحه حصريا على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحا، وكما يعرض أيضا عبر قناة ON Drama، الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 6 صباحا.



قنوات عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

ويعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان يوميا على عدد قنوات، حيث يعرض على شاشة قناة ON وقناة ON Drama، وقناة روتانا الخليجية.





أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

ومسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين التي يجسد دور عادل وشخصية تجمع بين القوة والضعف، وتخوض مغامرات مليئة بالتحديات، وتقدم مي عز الدين دور مريم امرأة تجد نفسها عالقة في صراع داخلي وخارجي، وأشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، عايدة رياض، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.







قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

​​ومسلسل قلبي ومفتاحه، تدور أحداثه في إيطار الدراما رومانسي وشعبي داخل حي العمرانية، حيث تجمع قصة حب معقدة بين الشخصيتين الرئيسيتين، وهم عادل التي يقدم دوره الفنان آسر ياسين ومريم التي تؤدي دورها الفنانة مي عز الدين، ويواجهان تحديات وصراعات تكشف عن مفاهيم الحب، الخيانة، والانتقام.

عدد حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه

وينتمي مسلسل قلبي ومفتاحه إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور أحداث العمل على مدار الـ15 حلقة فقط.



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