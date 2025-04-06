محافظ السويداء يلتقي بشيوخ عقل الدروز ويدعو للتفاهم حول نقاط الخلاف

زار مصطفى البكور محافظ السويداء و الممثل للإدارة السورية شيوخ العقل الثلاثة لطائفة المسلمين الموحدين الدروز حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع، في مقرات إقامتهم للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



حكمت الهجري: نحن لدينا ثقة بالمحافظ الدكتور مصطفى البكور

وبحسب مركز إعلام السويداء قال الشيخ حكمت الهجري زعيم طائفة الدروز خلال الاستقبال: "نحن لدينا ثقة بالمحافظ الدكتور مصطفى البكور وهو صلة الوصل بيننا وبين الحكومة في دمشق".

جانب من الزيارة

وتابع: "ما يهمنا اليوم هو تمكين الشباب ومنحهم الفرص المناسبة، وعلينا جميعاً الوقوف إلى جانبهم، خاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهذه هي النظرة الأجمل لمستقبل الوطن".

جاءت تلك الزيارة بعد عدة خلافات بين الدروز والإدارة السورية الجديدة بشأن آلية دمج محافظة السويداء في الدولة بشكل يرضي الطرفين.

إسرائيل منعت دخول العمال الدروز

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت، الأربعاء، إن القيادة السياسية الإسرائيلية قد قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء دخول العمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا إلى إسرائيل، على الرغم من الاستعدادات المتقدمة التي تم إجراؤها لإحضارهم.

وأوضحت هيئة البث أنه قد جرى في الأسابيع الأخيرة، إتخاذ خطوة فعلية لجلب العمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا للعمل في الزراعة والبناء في إسرائيل.

وتابعت: "كان من المفترض أن تكون هذه الخطوة بمثابة جسر بين إسرائيل والسكان المحليين في البلدات السورية على بعد 5-10 كيلومترات من الحدود، كان هدفه مساعدة الدروز في سوريا من جهة، وتقوية العلاقات معهم لتلبية الاحتياجات الأمنية".

فيما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء أن القيادة السياسية قد أصدرت تعليماتها بتعليق دخول العمال الدروز من سوريا بعد إعتراض أحد الأجهزة الأمنية" دون تحديد إسم هذا الجهاز.

هذا وكان وفداً من الدروز يضم نحو 60 رجل دين درزي في منتصف مارس الماضي، قد توجه من سوريا نحو خط الهدنة في مرتفعات الجولان إلى الأراضي المحتلة،في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سبعة عقود، في زيارة غير مسبوقة منذ عام 1948.

في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيسمح للعمال الدروز القادمين من سوريا بدخول إسرائيل، وهي الخطوة التي إعتبرها المراقبون بمثابة مؤشر على تغير في السياسة الإسرائيلية تجاه هذه الفئة، حيث تُفتح الحدود بشكل محدود لأول مرة منذ ما قبل الحرب في سوريا.

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