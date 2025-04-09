بروتوكول تعاون بين هيئة جودة التعليم والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني

وقعت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المصرية صباح اليوم بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية (EELU) .وقع عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ علاء عشماوي ، وعن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة.

بروتوكول تعاون بين هيئة جودة التعليم والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

وحول الأهداف المنشودة من توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والجامعة المصرية للتعلم الاليكتروني (EELU) أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم على أن التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة المصرية للتعلم الإكتروني سيشمل أنشطة مشتركة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، وذلك من خلال المنح والمبادرات والأنشطة والبرامج التدريبية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بالهيئة من خلال برامج تدريبية الكترونية وهجينة، وكذلك التعاون فيما بينهما في أية مجالات أخرى قد يراها الطرفان ذات مردود إيجابي على دعم جودة البرامج التدريبية الرقمية، مع اتاحة كافة الإمكانات التقنية والتكنولوجية المتوفرة لدى الجامعة لتحقيق ذلك.

تعاون بين هيئة الجودة والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني للنهوض بالتعليم والتدريب

ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، على أهمية دور التعلم الإلكتروني والهجين في تطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتواكب مع مستجدات العصر وأفضل الممارسات الدولية، وأشار إلى دور الجامعة في تطوير منظومة التعلم الإلكتروني على المستويين المحلي والإقليمي، مؤكدا دعم الجامعة لمجهودات الهيئة في تطوير المحتوى الإلكتروني لدوراتها وبرامجها التدريبية في مجالات ضمان جودة التعليم والاعتماد.

يأتي توقيع البروتوكول بين الطرفين إيمانًا بأهمية دور التعلم الالكتروني والهجين في دعم الجهود المجتمعية لمساعدة الدولة في النهوض بالتعليم ونشر ثقافة الجودة ، وذلك انطلاقا من الدور الذي تقوم به هيئة جودة التعليم والهادف لتفعيل مبادرتها الخاصة بالاهتمام بتدريب الكوادر الاكاديمية وتأهيل المراجعين ، والمواكبة المستمرة لمعايير الاعتماد الدولية ، وذلك بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني من خلال اتاحة كافة الإمكانات التقنية والتكنولوجية المتوفرة لدى الجامعة لتحقيق ذلك من واقع خبراتها وعملها.

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