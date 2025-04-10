تعرف على مواصفات هاتف Oppo A5 Pro 4G.. مزايا وتقنيات مذهلة بين يديك

تصدر هاتف Oppo A5 Pro 4G محركات البحث العالمية وذلك بعد إعلان شركة أوبو عن طرحه رسميًا داخل السوق المصري.

ويعد هاتف Oppo A5 Pro 4G من أحدث إصدارات شركة أوبو، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة، ويتميز بمجموعة واسعة من المواصفات التي تجعله خياراً ممتازاً لعشاق التكنولوجيا والمستخدمين المحترفين على حد سواء.

أبرز مزايا هاتف Oppo A5 Pro 4G

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز مزايا هاتف Oppo A5 Pro 4G الذي طرحته شركة أوبو مؤخرًا.

يعتبر هاتف Oppo A5 Pro 4G الجديد في الفئة الاقتصادية للمنافسة مع عدد من الهواتف ويتميز بمقاومة الماء العالية ومقاومة عالية للكسر من جميع الجوانب، وقد اجتاز اختبارات صارمة بمعايير IP69، وIP68، وIP66، مما يضمن صموده أمام الغمر في الماء، ورشاشات المياه، وحتى الماء الساخن حتى 80 درجة مئوية.

هاتف Oppo A5 Pro 4G

وجرى الكشف عن هاتف Oppo A5 Pro 4G للمرة الأولى في الخارج في منتصف شهر مارس الماضي، ليصل الى السوق المصرية في أقل من شهر من إطلاقه عالميًا.

مميزات هاتف Oppo A5 Pro 4G

يتميز هاتف Oppo A5 Pro 4G بأنه مقاوم للصدمات بمعيار كبير، حيث يتميز بصلابة وتحمل ضد السقوط، ومع اجتياز 14 اختبارًا عسكريًا، وحماية وسائد بيونيكية تمتص الصدمات مثل الوسادة الهوائية لحماية المكونات الأساسية، وغطاء لوحة مصنوع من الألومنيوم عالي القوة، وزجاج مقاوم للكسر بنسبة 160% أكثر، حيث يوفر هذا الهاتف صلابة استثنائية يمكنك الوثوق بها.

شاشة هاتف Oppo A5 Pro 4G

يتميز هاتف Oppo A5 Pro 4G بشاشة فائقة السطوع 1000 شمعة/المتر المربع، أكثر إشراقًا ووضوحًا، وتأتي الشاشة بحجم 6.67 بوصة لتبقى واضحة حتى تحت أشعة الشمس الساطعة.

وأكثر ما يميز هاتف Oppo A5 Pro 4G أنه يمكن التحكم باللمس أثناء ارتداء القفازات، حيث نحتاج جميعًا إلى قفازات، سواء كنت بحاجة إليها للدفء أو الأمان أو التنظيف، وتستفيد هذه الشاشة سريعة الاستجابة من خوارزمية اللمس المتعدد الحصرية من OPPO لضمان الاستخدام المتواصل عند ارتدائها.

سماعات هاتف Oppo A5 Pro 4G

ويتمتع هاتف Oppo A5 Pro 4G بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة، انغمس في تجربة صوتية مذهلة مع خيار رفع مستوى الصوت حتى 300% لتناسب البيئات الصاخبة، مما يجعله مثاليًا للأفلام والموسيقى والألعاب أثناء التنقل.

مواصفات هاتف Oppo A5 Pro 4G

وزن 194 جرام وأبعاد 164.8×75.5×7.8 مم

خامات خارجية تأتي من البلاستيك بالكامل

شهادة MIL-STD-810H الأمريكية عن الجودة مما يعني مقاومة عالية للكسر والصدمات

مقاومة ضد الماء والغبار بشهادة مُعتمدة IP68/IP69

دعم تركيب شريحتين اتصال 4G مع كارت ميموري في نفس الوقت

طبقات حماية Corning Gorilla Glass 7i و Schott Xensation Alpha على الشاشة

معالج كوالكوم سناب دراجون 6S جين 1 جيل رابع ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A73 بتردد 11 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 610

واجهة أوبو ColorOS 15 مبنية على Android 15

مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 2.1

هاتف Oppo A5 Pro 4G

كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، مع عدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

دعم فلاش LED مع قدره على تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@60fps

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