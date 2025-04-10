مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2025.. تفاصيل الرحلات المتاحة

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2025.. تعتبر القطارات من أكثر وسائل النقل استخدامًا بين الإسكندرية والقاهرة، وذلك بسبب راحتها وسرعتها مقارنة ببقية وسائل النقل.

قامت هيئة سكك حديد مصر بتحديث مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2025 لتلبية احتياجات المسافرين، وتحسين الخدمة المقدمة، خاصة بعد التطويرات التي شهدتها السكك الحديدية في الفترة الأخيرة.

ويعرض لكم الموجز مواعيد قطارات الاسكندرية القاهرة 2025.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2025

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 833 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 9.30 مساء ويصل القاهرة 17.10 .

قطار رقم 975 الاقصر القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 8.00 ويصل 21.00.

قطار رقم 1007 نجع حمادى القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 18.10مسا ويصل 2.30.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا ويصل 9.10.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا ويصل 14.00.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (تحيا مصر) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء.

ثانيا: القطارات المكيفة والروسي والمختلطة المستمرة من الإسكندرية أسوان والعكس:

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2025

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان مكيف موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 89 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 163 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 12.30 ويصل 3.40

قطار رقم 164 الإسكندرية أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 934 VIP الإسكندرية الاقصر موعد قيامه الساعة 01.10 مساء.

قطار رقم 1110 القاهرة اسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 15.45.

قطار رقم 935 VIP الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 185 أسيوط القاهرة ثالثة مكيفة يقوم 2.20 ويصل القاهرة 8.40.

قطار رقم 3007 ثالثة مكيفة يقوم من اسوان الساعة 10.00 .



قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج /سياحى/ موعد قيامه الساعة 13.30

قطار رقم 1008 (تهوية ديناميكية) الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 19.50 مساء.

قطار رقم 1109 يقوم من الفيوم الساعة 5.50 ويصل الواسطى 6.28 ويصل القاهرة 8.25 "ثالثة مكيفة.

قطار رقم 2008 VIP الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 1009 أسوان القاهرة (ثالثة مكيف) موعد قيامه الساعة 19.20.

قطار رقم 85 أسوان القاهرة (نوم) موعد قيامه الساعة 20.20.

قطار رقم 157 الأقصر القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 7.30 ويصل 19.20 .

قطار رقم 158 الإسكندرية الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 7.15 صباحا.

قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم سياحى موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 86 القاهرة أسوان (نوم) موعد قيامه الساعة 19.45.

قيام قطار 3008 مكيف الإسكندرية / أسوان الساعة 5:45.

نصائح للمسافرين

ينصح المسافرون دائمًا بالتحقق من مواعيد القطارات عبر المصادر الرسمية قبل السفر، وذلك لتجنب أي تغييرات مفاجئة في المواعيد، كما يمكنهم استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لمتابعة مواعيد القطارات بشكل دقيق. من المهم أيضًا الوصول إلى المحطات قبل موعد القطار بوقت كافٍ لضمان تسهيل عملية السفر.

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