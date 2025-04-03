إجراءات حازمة من هيئة السكك الحديدية لمواجهة رشق القطارات بالحجارة

السكك الحديدية.. في خطوة حاسمة للحد من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تركيب كاميرات مراقبة داخل الجرارات، وذلك لرصد المخالفين وإحالتهم إلى المحاكمة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق أقصى العقوبات على من يرتكب هذا السلوك غير المسؤول، حفاظًا على سلامة الركاب وسائقي القطارات.

التوعية والتثقيف: دور محوري لوزارة التربية والتعليم



لم تقتصر جهود الهيئة على الإجراءات الأمنية فحسب، بل شملت أيضًا حملات توعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

فقد نظّمت الهيئة ندوة بالتنسيق مع إدارة غرب الزقازيق التعليمية، بحضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم، لتسليط الضوء على مخاطر هذا السلوك وتأثيره السلبي على قطاع السكك الحديدية.

وأوضحت الهيئة أن رشق القطارات بالحجارة لا يؤثر فقط على الركاب والسائقين، بل يشكل أيضًا عبئًا ماليًا إضافيًا، حيث يتم استقطاع أموال من ميزانية التطوير لإصلاح القطارات المتضررة.

السكك الحديدية

حملات توعوية مستمرة لمواجهة السلوكيات السلبية



تحرص هيئة السكك الحديدية على عقد ندوات دورية لتعزيز الوعي بخطورة رشق القطارات بالحجارة، بالإضافة إلى دعوة كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والمحليات والهيئات ودور العبادة، للمشاركة في جهود التوعية.

وتسعى هذه المبادرات إلى توضيح مدى تأثير هذه الظاهرة على عمليات التطوير الجارية داخل هيئة السكك الحديدية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية، وتحديث القطارات، وتقديم خدمات أفضل للركاب.

حملة "سلامتك تهمنا": دعوة للمحافظة على السكك الحديدية



في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالسلوكيات الإيجابية، أطلقت وزارة النقل حملة توعوية موسعة تحت شعار "سلامتك تهمنا"، حيث دعت المواطنين إلى عدم إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية.

وأشارت الوزارة إلى أن تراكم القمامة على السكك الحديدية قد يتسبب في حوادث خطيرة، بما في ذلك الحرائق وتعطيل حركة القطارات، ما يشكل خطرًا على أرواح المواطنين ويدمر الممتلكات العامة.

نقلة نوعية في قطاع السكك الحديدية



أكدت وزارة النقل أن قطاع السكك الحديدية شهد طفرة غير مسبوقة من خلال مشروعات التطوير والتحديث التي انعكست على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

ولضمان استدامة هذه التطورات، ناشدت الوزارة المواطنين بالتعاون معها من خلال الالتزام بالسلوكيات الإيجابية التي تحافظ على الملكية العامة وتعزز البيئة النظيفة.

مسؤولية مشتركة للحفاظ على منظومة السكك الحديدية



و دعت هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الحفاظ على مرافق السكك الحديدية، سواء من خلال الامتناع عن رشق القطارات بالحجارة أو الالتزام بالسلوكيات الإيجابية أثناء استخدام هذا المرفق الحيوي، لضمان استمرارية التطوير وتحقيق أعلى معايير السلامة والخدمة للجميع.



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