أحمد غزي: مافهمتش أول كاستينج في لندن.. و"قهوة المحطة" حرّك مشاعري المدفونة

روى الفنان الشاب أحمد غزي تفاصيل أولى خطواته في عالم التمثيل، والتي بدأت من العاصمة البريطانية لندن، وامتدت حتى مشاركته في بطولة مسلسل "قهوة المحطة" خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي رصده الموجز، حيث كشف غزي عن محطات فاصلة في مشواره الفني، وتحدث بصدق عن لحظات التردد، والتأمل، والانطلاق نحو حلم لطالما راوده.

أحمد غزي

بداية أحمد غزي من لندن وأولى تجاربه



أوضح أحمد غزي أن أول تجربة كاستينج خاضها كانت في لندن، مشيرًا إلى أنه لم يكن على دراية بما يدور حوله حينها، سوى أن مساعد المخرج يوجهه للحركة والتفاعل وسط مجموعة من الراقصين.

قال أحمد غزي: "ماكنتش فاهم حاجة.. كل اللي كنت بعمله إني برقص وسط المجاميع"، مؤكدًا أن التجربة، رغم بساطتها، كانت خطوة أولى على طريق طويل.

فرصة أحمد غزي على "نتفلكس" بعد 4 أيام فقط

ما لم يكن متوقعًا حدث سريعًا، فبعد أربعة أيام فقط من تجربة الكاستينج الأولى، تواصل معه فريق العمل للمشاركة في مسلسل يُعرض عبر منصة "نتفلكس".

ورغم عدم وجود دور واضح في البداية، إلا أن تلك التجربة شكّلت نقطة انطلاق دفعته للمثابرة والاستمرار في السعي خلف حلمه.

سنوات أحمد غزي من الصبر والتأمل في أوروبا

استكمل غزي حديثه قائلاً إنه قضى أربع سنوات في أوروبا يتساءل خلالها عن سبب تأخر الفرص الكبرى، لكنه وصل لقناعة مهمة وهي أن كل شيء يأتي في توقيته المناسب.

وأضاف: "كنت بقول يمكن ربنا بيأخر الفرصة علشان أبقى مستعد ليها، وأعرف أستغلها صح لما تيجي".

شخصية أحمد غزي "قهوة المحطة" والكواليس

وعن مشاركته في مسلسل "قهوة المحطة"، تحدث غزي بانفعال لافت، قائلاً: "وأنا بقرأ السيناريو، لقيت نفسي بعيط، حسيت بحاجة جوايا بتتحرك"، مضيفًا أنه تواصل مع المخرج أثناء قراءته للحلقة 13 ليقول له: "هو كل حلقة هقعد أعيط؟"، في إشارة إلى عمق النص وملامسته للوجدان.

أشار غزي إلى أن شخصية "مؤمن الصاوي" في المسلسل كانت بمثابة مرآة داخلية له، وأخرجت منه مشاعر دفينة وشخصية فنية لم يكن يعلم أنها موجودة.

ووجه شكره للمخرج عبد النبي الهواري، الذي دعمه منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أنه لم يتردد في الوقوف بجانبه في كل خطوة.

أحمد غزي

تجربة أحمد غزي في قهوة المحطة

رحلة أحمد غزي من الغموض في أول كاستينج بلندن إلى التألق في "قهوة المحطة" ليست فقط حكاية نجاح فني، بل درس في الصبر والإيمان بالنفس والوقت، وهي تجربة تثبت أن الطريق قد يكون طويلاً، لكن من يسير فيه بشغف سيصل في النهاية إلى ما يستحق.

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