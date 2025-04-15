خيرية أحمد.. نجمة الكوميديا التي خطفت القلوب ورحلت بهدوء

تعود الذاكرة إلى واحدة من ألمع نجمات الكوميديا في تاريخ الفن المصري، الفنانة خيرية أحمد، حضورها الخفيف وروحها المرحة لم يكونا مجرد أدوات للضحك، بل كانا جسرًا يصل بين القلوب، وجعل منها فنانة لا تُنسى، ورغم رحيلها منذ سنوات، فإن أعمالها لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور، لتؤكد أن الفن الحقيقي لا يشيخ ولا يغيب.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز محطات خيرية أحمد تزامنًا مع ذكرى ميلادها:

خيرية أحمد

بدايات خيرية أحمد

وُلدت خيرية أحمد في 15 أبريل عام 1937، في حي من أحياء القاهرة الشعبية التي كانت تموج بالحكايات والأحلام. نشأت في بيئة بسيطة بين أسرة محبة للفن، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة سميرة أحمد، التي كان لها تأثير كبير على مشوارها.

ورغم بساطة البدايات، سرعان ما انطلقت خيرية في طريقها لتصنع لنفسها اسماً مميزاً وسط زحام الأسماء الكبيرة في الخمسينيات.

أول خطوة نحو الشهرة "ساعة لقلبك" وملامح التميز

بدأت خيرية أحمد أولى خطواتها الفنية من خلال البرنامج الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك"، الذي كان بوابة عبور للعديد من النجوم.

هناك، اكتشف الجمهور موهبتها الفريدة في إلقاء الإفيهات بطريقة عفوية تخترق القلوب ثم التحقت بفرقة إسماعيل ياسين المسرحية، لتتعلم على يديه قواعد الكوميديا التي ستبني عليها لاحقًا مجدها الفني.

خيرية أحمد

أعمال خيرية أحمد

قدمت خيرية أحمد خلال مسيرتها مئات الأدوار التي تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون.

ومن أبرز ما قدمته دورها في فيلم "حماتي ملاك" الذي تألقت فيه بدور "برقوقة"، إلى جانب إسماعيل ياسين.

كما شاركت في أعمال سينمائية شهيرة مثل "عريس مراتي" و"الفانوس السحري"، بالإضافة إلى مسلسلات تلفزيونية لاقت نجاحاً كبيراً مثل "ساكن قصادي" و"الساكنات في قلوبنا".

كانت تتقن ببراعة تجسيد شخصية الزوجة الساذجة الطيبة التي يقع في حبها الجميع.

خيرية أحمد

زوجة وأم وفية

وراء الكواليس، كانت حياة خيرية أحمد مليئة بالمحبة والاستقرار، حيث ارتبطت بالكاتب الساخر والممثل يوسف عوف، الذي شاركها مشوار الحياة والفن، أنجبا ابنهما الوحيد "كريم"، وكانا نموذجًا لثنائي فني وإنساني ناجح، جمع بين الموهبة والدفء الأسري.

رحيل خيرية أحمد بعد صراع طويل

في السنوات الأخيرة من حياتها، خاضت خيرية أحمد صراعًا مريرًا مع مرض السرطان، عانت خلاله من تدهور في حالتها الصحية، لكن ابتسامتها لم تغب عن وجهها.

وفي 19 نوفمبر عام 2011، لفظت أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد، لتُغلق بذلك صفحة فنانة كانت عنوانًا للبساطة والضحك النظيف.

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