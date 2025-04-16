أول رد رسمي من قصر العيني على وقف أطباء الامتياز عن العمل

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ الموجز أنه لاصحة للقرار المتداول بشأن فصل أطباء الامتياز بكلية طب قصر العيني.

وأصدرت الكلية بيانا اليوم، حصل الموجز على نسخة منه، كشفت خلاله عن إجراء اجتماع تنسيقي لبحث تطوير تدريب أطباء الامتياز، بناءً على توجيه من الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني مع الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم الطبي، ومديرة التدريب الإلزامي بالمستشفيات الجامعية.

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لأوضاع أطباء الامتياز خلال فترة تدريبهم، حيث تم استعراض الخطة التدريبية واللائحة الاسترشادية الواردة من لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب تقييم آليات التطبيق التي تم اتباعها خلال الفترات السابقة، مع التركيز على النقاط التي يمكن تطويرها لتحقيق أقصى استفادة للطبيب المتدرب، والمنظومة الصحية.

قرارات جديدة بشأن تدريب أطباء الامتياز بمستشفيات قصر العيني

وأكدت إدارة التدريب والتعليم الطبي أن عملية المراجعة تهدف إلى تحسين جودة التدريب المقدم، وتعزيز استفادة الأطباء من عامي الامتياز باعتبارها مرحلة تأسيسية محورية في مسيرتهم المهنية، بما يمكنهم من مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية، ويعود بالأثر الإيجابي على الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري في المستقبل.

كما تم التطرق إلى ضرورة انتظام تواجد أطباء الامتياز داخل المستشفيات، والتنسيق الفعّال مع جميع الأقسام المعنية بالتدريب، مع التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه رؤساء ومسؤولو الأقسام الطبية في إنجاح هذه المرحلة، من خلال الإشراف المباشر والتوجيه العملي والتعليمي للطبيب الامتياز.

وشددت الدكتورة إيمان فؤاد على أهمية إيصال الهدف الأساسي من التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز، والمتمثل في إعداد طبيب مهني قادر على خدمة وطنه بكفاءة، مشيرة إلى أهمية غرس الالتزام والانضباط المهني منذ أول يوم في مسيرتهم العملية.

وأكدت إدارة مستشفيات قصر العينى أن هناك متابعة دورية ستُجرى لأطباء الامتياز، للتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي وفقاً لما هو وارد في اللائحة التنظيمية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمهارة مع انتهاء فترة الامتياز، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية في المستقبل.

حقيقة فصل أطباء الامتياز بقصر العيني

كان مجموعة من أطباء الامتياز بمستشفيات جامعة القاهرة قد تداولوا منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يفيد بأنه قد تم إيقافهم بسبب كتابة منشورات حول رأيهم في مشكلات تدريب أطباء الامتياز بقصر العيني على الفيس بوك، والتي تتعلق ببصمة الحضور والإنصراف، وقضاء 8 ساعات في النوبتجيات دون عمل.

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