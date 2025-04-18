مشروعات الهيدروجين الأخضر.. اختيار مصر لتنظيم المعرض والمؤتمر الدولي الثالث في أفريقيا

مشروعات الهيدروجين الأخضر.. تشهد أروقة القاهرة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للهيدروجين الأخضر والذى يعقد لأول مرة في مصر تحت عنوان " Third HYDROGEN IN AFRICA – EGYPT " خلال الفترة من 28 – 29 اكتوبر المقبل.

الموجز ينقل تفاصيل المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لـ الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت شركة INP EGYPT ومنظمة AFRICA VEREIN الألمانية مع شركة ماستر بوينت، للحلول التسويقية وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، وفندق سانت ريجينس القاهرة، عقود تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للهيدروجين الأخضر.

المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لـ الهيدروجين الأخضر

يشكل المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لـ الهيدروجين الأخضر الذي عقد لدورتين متتاليتين في ألمانيا ملتقى دولي للجهات الحكومية والقطاع الخاص، والأكاديميين والباحثين والعلماء المتخصصين في مجال إنتاج الهيدروجين في أوروبا وإفريقيا، للتعرف على أحدث تكنولوجيات واقتصاديات إنتاج الطاقة النظيفة وبحث أفضل فرص الاستثمار.

وبدولاه، قال المهندس علاء كمال رئيس مجلس إدارة شركة INP EGYPT ، ونائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لـ الهيدروجين الأخضر يأتي في إطار العمل على استغلال مصادر الطاقة المتوفرة في إفريقيا في إنتاج الهيدروجين، والطاقة النظيفة المتوفرة لإمداد أوروبا بالطاقة النظيفة التي تحتاجها، والعمل على تعريف الدول الأفريقية بتكنولوجيا إنتاج الهيدروحين والطاقة النظيفة وتشجيع الشركات الأوروبية المستهلكة للهيدروجين، على التعاون مع الدول الأفريقية.

التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة

وأضاف إن اختيار مصر لعقد المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وما تقدمه من تيسيرات وحوافز لتنفيذ المشروعات، وما تتمتع به من علاقات قوية وشراكة استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وبدوره قال محمد سويد رئيس مجلس إدارة شركة ماستر بوينت، إن استضافة مصر لمؤتمر ومعرض HYDROGEN IN AFRICA – EGYPT يعزز جهود الدولة المصرية ودورها، لتصبح مركزاً لتصدير الطاقة النظيفة من إفريقيا لدول الاتحاد الأوروبي .

وأضاف أن تعاون شركة MASTER POINT مع شركة INP EGYPT , AFRICA VEREI الألمانية الرائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، من شأنه إخراج الحدث العالمي بشكل يليق بمكانة وموقع مصرالاستراتيجي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وأفريقيا

ومن جهته، قال رامي جلال الرئيس التنفيذى لشركة ماستر بوينت إن الشركة لديها فريق عمل متكامل وشراكات استراتيجية تسمح لها بتنفيذ هذا الحدث العالمي بمستوى عالٍ من الدقة والاحترافية.

يذكر أن المنظمة الألمانية الأفريقية للأعمال (Afrika-Verein) التزمت لأكثر من 90 عامًا، بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وأفريقيا، كونها منظمة تجارية معنية بالتجارة الخارجية، تتعاون مع 500 شركة من ألمانيا وأوروبا وأفريقيا ، وتوفر معلومات معمّقة عن الأسواق والدول، وتُنشئ منصة للحوار والتواصل، كما تدعم بقوة مصالح أعضائها على المستويين الوطني والدولي.

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