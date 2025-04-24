اتفاقية تعاون للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75ميجاوات في مصر

مشاريع طاقة شمسية.. وقع المكتب العربي الاستشاري (ACO) بالتعاون مع شركتي التكنولوجيا العالميتين Sungrow وTongwei، اتفاقية إطار استراتيجية مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة (IRSC) لتطوير مجموعة من مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 75 ميجاوات في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في خطوة بارزة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في مصر، حيث تضع هذه الاتفاقية أسس شراكة طويلة الأمد ترتكز على الاستفادة من وحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من Tongwei، وحلول العاكسات الكهربائية وتخزين الطاقة المتقدمة من Sungrow، مع قيام ACO بدور الشريك المحلي والمسؤول عن دمج الأنظمة.

تنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75ميجاوات في مصر

الموجز يقل لكم تفاصيل الاتفاقية، التي ستسهم هذه المشاريع بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر 2030، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ودعم جهود الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون.

وفي كلمة لها خلال مراسم التوقيع، صرحت المهندسة آية زناتي، رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربي الاستشاري ACO: "تشكل هذه الاتفاقية بداية فصل جديد في مسيرة مصر نحو الطاقة النظيفة، ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نؤكد التزامنا بتقديم مشاريع طاقة متجددة بمعايير عالمية تسرع من انتقال مصر إلى مستقبل مستدام."

اتفاقية تعاون للقطاع الخاص

وتابعت:"تستند هذه الشراكة إلى أكثر من عقد من التعاون الناجح بين ACO وIRSC، والذي أثمر عن تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة في مصر، كما تعزز شراكتنا الممتدة لست سنوات مع شركة Sungrow، والتي شهدت تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الشمسية بنجاح، سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو الصناعية والتجارية، مع تكييف الحلول بما يتناسب مع مناخ مصر ومتطلبات شبكتها الكهربائية."

تمكين المجتمعات عبر حلول طاقة مستدامة

مشاريع طاقة شمسية.. وبدوره، علق المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة (IRSC) ، قائلاً:"تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة نحو تمكين المجتمعات عبر حلول طاقة مستدامة، ومن خلال دمج الخبرات العالمية مع التنفيذ المحلي، نهدف إلى تحقيق تأثير حقيقي ودعم مكانة مصر الريادية في قطاع الطاقة المتجددة."

وأضاف:"تعد هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا لتبني التكنولوجيا النظيفة داخل القطاع الصناعي المصري، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة."

مشاريع طاقة شمسية.. وتُضاف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى محفظة النجاحات المتنامية لشركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة IRSC، والتي شملت تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الداعمة لجهود خفض الانبعاثات الصناعية.

تواصل IRSC ترسيخ مكانتها عبر تحديد معايير جديدة في دمج التقنيات المستدامة على نطاق واسع، وتلعب دورًا محوريًا في دفع عملية تحول مصر نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا واستدامة.

اتفاقية تعاون للقطاع الخاص

كما صرح مصطفى عبد المنعم، مدير منطقة شمال أفريقيا في شركة Sungrow Power Supply Co., Ltd: "تُعد مصر حجر الأساس في استراتيجية Sungrow الإقليمية، ونحن فخورون بتقديم تقنياتنا المتقدمة في العواكس الكهربية وحلول تخزين الطاقة إلى أحد أكثر أسواق الطاقة المتجددة الواعدة في المنطقة، كما تعكس هذه الاتفاقية مع شركتي ACO و IRSC التزامًا مشتركًا بتوفير حلول طاقة موثوقة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر ورؤيتها طويلة المدى في مجال الاستدامة."

مشاريع طاقة شمسية.. وأضاف هارفي زانج، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Tongwei

"ننظر إلى السوق المصري باعتباره بوابة رئيسية لنشر حلول الطاقة الشمسية المتطورة في المنطقة، ويُسعدنا توحيد الجهود مع شركتي ACO و IRSC في هذا المشروع الحيوي ومن خلال هذه الشراكة نؤكد التزامنا بتوفير تقنيات عالية الكفاءة تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم رؤية مصر في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة."

وتعكس هذه الاتفاقية الإطارية التزام جميع الأطراف بدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز مكانة البلاد كقوة إقليمية وعالمية في مجال الابتكار بمجال الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضًا:

متابعات وزير الكهرباء وتحالف القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.. تفاصيل

تفاصيل مباحثات وزير الكهرباء وشنايدر إليكتريك التعاون في تطوير مراكز التحكم