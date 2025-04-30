الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025.. إليك الخطوات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025.. يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025، وذلك لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري والاستعداد لسدادها قبل موعد الانقطاع.

وتوفر شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات خدمات إلكترونية تتيح للمشتركين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025 برقم العداد أو رقم الحساب، مما يسهل على المستخدمين معرفة قيمة الاستهلاك دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025

الموجز ينقل تفاصيل وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025، إذ يمكن للمواطنين الدخول إلى المواقع الرسمية لشركات الكهرباء وفقًا للمحافظة التابعين لها، وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على تفاصيل الفاتورة، مع إمكانية السداد إلكترونيًا عبر تطبيقات الدفع المختلفة أو المحافظ الإلكترونية.

كما توفر شركات الكهرباء مكاتب خدمة العملاء للرد على استفسارات المشتركين بشأن فاتورة الكهرباء أو تقديم شكاوى في حال وجود أخطاء في الحسابات.

وتأتي هذه الخدمات في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو التحول الرقمي، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ولضمان دقة فاتورة الكهرباء، يُنصح المستهلكون بمتابعة قراءة العداد بانتظام ومقارنتها بالفاتورة الشهرية لتجنب أي أخطاء في الحسابات.

وتأتي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025 على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025

الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الموقع الرسمي لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر. اختيار خدمة «الاستعلام عن الفواتير» ضمن قائمة الخدمات. إدخال البيانات المطلوبة، مثل:« الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام». الضغط على زر «استعلام» لعرض قيمة الفاتورة.

كما ننقل لكم طرق سداد فاتورة الكهرباء 2025 في كالتالي:

طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2025

= الدفع من خلال خدمات كاش

= الدفع عن طريق منافذ التحصيل الإلكتروني.

= من خلال مكاتب البريد.

اقرأ أيضًا:

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2025 وطرق السداد المتاحة

استعلام فاتورة الكهرباء مصر الوسطى لشهر مارس 2025 لمستخدمي العدادات التقليدية