الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني توقّع بروتوكول تعاون مع معهد إعداد القادة

نظمت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، برئاسة الدكتور هشام عبدالسلام، ملتقى تدريبيًا بمدينة بورسعيد استمر على مدار ثلاثة أيام، استهدف الإداريين والموظفين من مختلف الإدارات بالجامعة، بهدف تعزيز المهارات المهنية وبناء القدرات الإدارية. شهد الملتقى مشاركة واسعة من العاملين في الجامعة بكافة مراكزها الدراسية، وركزت فعالياته على تطوير الكفاءات وتعزيز التواصل الفعّال بين الإدارات المختلفة.

بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني وإعداد القادة

وأكد الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة أن هذا الملتقي يأتي اتساقا مع ما تقوم به الدولة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه الجامعات والزامها بوضع سياسات واضحة لتطوير القدرات الإدارية من خلال خطط وطنية للتدريب وتنمية الموارد البشرية، لضمان الوصول العادل إلى فرص التطوير ، مثمنا مجهودات وزارة التعليم العالي الضخمة والحثيثة نحو تحديث البرامج التدريبية لتتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والمعرفية الحديثة. وابرام الدولة شراكات مع منظمات دولية أو دول متقدمة لنقل الخبرات والتجارب في مجال الإدارة العامة، لرفع كفاءة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح عبدالسلام، خلال بيان صحفي، حصل الموجز على نسخة منه، بأن هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية الجامعة التي تضع تطوير الكوادر البشرية في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن بناء قدرات العاملين يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التميز المؤسسي، مؤكدا "نحن نولي اهتماماً كبيراً بتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية تسهم في رفع مستوى الأداء الإداري بما يتماشى مع رؤية الجامعة ورسالتها في تقديم تجربة تعليمية وإدارية متميزة."

بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني وإعداد القادة

ورش عمل وجلسات تدريبية بملتقى بورسعيد لإداريي الجامعات

شمل الملتقى سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية التي تناولت موضوعات متنوعة مثل التكامل بين الإدارات، التميز الإداري.. التحديات والفرص، فن الكتابة الإدارية: البريد الالكتروني والشكاوى، الإبداع المؤسسي، الأمن القومي المصري ودوره في محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، أخلاقيات ممارسة المهنة الإدارية والتي سلطت الضوء على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية في بيئة العمل.

بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني وإعداد القادة

واختُتم الملتقى بتوقيع تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية ومعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الأستاذ الدكتور/ كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، والذي أكد في كلمته على أهمية هذا التعاون في دعم التنمية المهنية للكوادر الإدارية وتعزيز قدراتهم بما يواكب متطلبات العصر. ومن جانبه أعرب الدكتور هشام عبدالسلام عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلًا: "هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات المعنية بتطوير القيادات الإدارية.

بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني وإعداد القادة

وقد أعرب المشاركون في الملتقى عن تقديرهم لهذه الفرصة التي أتاحت لهم اكتساب مهارات جديدة والتواصل بشكل أفضل مع زملائهم من الإدارات المختلفة، مما يسهم في تحسين الأداء الجماعي ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

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