مباحثات بين وزير الكهرباء ووفد مؤسسة التمويل الدولية iFC لتعزيز التعاون المشترك

التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة.. استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "iFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال افريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ويأتي لقاء وزير الكهرباء معذ مؤسسة iFC في إطار الشراكة والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية، وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول الطاقي

التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة

الموجز يستعرض تفاصيل التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة، الذي يأتي بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمناقصات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

واستهل وزير الكهرباء الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC " ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.

مباحثات بين وزير الكهرباء ووفد مؤسسة التمويل الدولية iFC

خطة عمل للتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة المتصلة وإقامة محطات منفصلة للتخزين

قال وزير الكهرباء إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها على مدار اليوم، وأن هناك خطة عمل للتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة المتصلة وإقامة محطات منفصلة للتخزين فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدامها فى أوقات الذروة وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60 % عام 2040.

وشدد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالتوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.

مباحثات بين وزير الكهرباء ووفد مؤسسة التمويل الدولية iFC

خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون

كما نوه وزير الكهرباء بأن "الكهرباء " مستمرة فى العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف التى تستهدفها خطة العمل والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون.

وأوضح أن المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى كافة المجالات وجميع المحافظات.

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