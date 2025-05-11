خطوات ورابط تركيب عداد الغاز الطبيعي بالتقسيط.. أون لاين

تركيب عداد الغاز الطبيعي.. يعد خيارًا اقتصاديًا وسهلًا لكل من يسعى لتوفير حياة مريحة وأقل تكلفة. تواصل مع شركة الغاز المحلية لمزيد من التفاصيل حول الخطط المتاحة.

وأوصبح تركيب عداد الغاز الطبيعي من الخدمات الأساسية التي تسعى الدولة لتوفيرها لكل المنازل، لتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تركيب عداد الغاز الطبيعي

وتوفر شركات الغاز الطبيعي إمكانية تركيب عداد الغاز الطبيعي بالتقسيط لتخفيف العبء المالي على العملاء، وفي هذا المقال، الموجز يتناول خطوات تركيب العداد بالتقسيط والشروط المطلوبة.

خطوات تركيب عداد الغاز الطبيعي بالتقسيط

التوجه إلى أقرب فرع لشركة الغاز الطبيعي في منطقتك. تقديم طلب تركيب عداد جديد مع إرفاق المستندات المطلوبة. المستندات المطلوبة وهي صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، وصورة من عقد ملكية أو إيجار العقار، وإيصال كهرباء أو مياه حديث يثبت عنوان العقار. اختيار نظام التقسيط، فبعد الموافقة على الطلب، تقدم الشركة خطط تقسيط متنوعة. تتراوح فترة السداد عادةً بين 5 إلى 7 سنوات. يتم إضافة القسط الشهري على فاتورة استهلاك الغاز. زيارة فنية لمعاينة العقار، إذ يقوم فريق فني من الشركة بمعاينة العقار لتحديد مدى جاهزيته لتوصيل الغاز، وتحديد تكلفة التركيب النهائية. بعد الموافقة على العقد، يتم توصيل الغاز وتركيب العداد في غضون فترة قصيرة.

أما عن شروط تركيب عداد الغاز بالتقسيط فهي كالتالي:

شروط تركيب عداد الغاز بالتقسيط

العقار يجب أن يكون داخل نطاق الخدمة المحدد من قبل الشركة. تسديد رسوم المعاينة والكشف. الالتزام بسداد الأقساط الشهرية بانتظام.

وتأتي مزايا تركيب الغاز الطبيعي بالتقسيط كالتالي:

توفير في استهلاك الطاقة مقارنة بأسطوانات البوتاجاز.

الراحة والأمان في الاستخدام.

خفض التكلفة الشهرية للطاقة على المدى الطويل.

وعن أسعار تركيب عداد الغاز الطبيعي بالتقسيط، فقد تختلف الأسعار حسب الشركة ونوع العقار (شقة، محل تجاري)، ويأتي متوسط التكلفة الإجمالية: بين 2000 إلى 5000 جنيه، كما أن القسط الشهري يبدأ من حوالي 30 إلى 80 جنيهًا.

ويتم إضافة القسط الشهري على فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية، ويمكنك السداد من خلال أحد الطرق الآتية:

مكاتب البريد.

خدمة فوري.

تطبيقات الدفع الإلكتروني.

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