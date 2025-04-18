خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025 وطرق الدفع.. في إطار جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين، وفرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" العديد من الوسائل الإلكترونية التي تتيح للمشتركين تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع الفواتير الشهرية بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى مقار الشركة.

وتأتي خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025 وطرق الدفع في سياق تقليل الاحتكاك المباشر وتحقيق السرعة والدقة في تقديم الخدمة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025 وطرق الدفع

ويقدم لكم الموجز خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025 وطرق الدفع.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن للمشتركين تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة بتروتريد عبر الرابط: www.petrotrade.com.eg.

اختيار "تسجيل قراءة العداد" من الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم المشترك، رقم العداد، العنوان، والمحافظة.

تسجيل القراءة الجديدة من العداد يدويًا أو من خلال صورة، ثم الضغط على "تأكيد".

كما يمكن استخدام تطبيق "بتروميتر" المخصص للهواتف الذكية، والذي يتيح للمستخدم تصوير العداد مباشرة ليتم تحويل الصورة إلى قراءة رقمية دقيقة.

طرق سداد فاتورة الغاز

وفرت بتروتريد مجموعة واسعة من وسائل السداد التي تناسب كافة شرائح المجتمع، منها:

الدفع من خلال موقع الشركة الرسمي (هنا).

استخدام تطبيق "بتروميتر" للدفع.

الاتصال بالخط الساخن 17169 للحصول على تفاصيل الفاتورة والسداد.

السداد عبر الخدمة الصوتية التفاعلية على الأرقام 5727 من المحمول، أو 09000727 من الهاتف الأرضي.

التوجه إلى مكاتب البريد المصري.

استخدام خدمات شركات الدفع الإلكتروني مثل "فوري، أمان، مصاري، بي، خدماتي، وضامن".

نصائح مهمة

ينصح بتسجيل قراءة العداد في الموعد المحدد شهريًا لتفادي إصدار فواتير جزافية، كما يُفضل الاحتفاظ بسجل شهري للقراءات لمراجعة الاستهلاك والتأكد من دقة الفواتير، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع أو الخط الساخن.

أهمية التسجيل الإلكتروني لتقليل الأخطاء

أحد أبرز مميزات تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا عبر شركة بتروتريد، هو المساهمة الفعالة في تقليل الأخطاء الناتجة عن التقديرات العشوائية أو غياب المحصلين ،فالتسجيل الذاتي يضمن أن الفاتورة تعكس الاستهلاك الفعلي، مما يحمي المواطن من التقديرات المرتفعة غير الدقيقة، كما يتيح النظام إمكانية مراجعة سجل الاستهلاك على مدار الأشهر، ومقارنة الاستخدام الشهري، مما يساعد في ترشيد استهلاك الغاز، خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الاستخدام بسبب تشغيل السخانات، ومن هنا، يصبح التسجيل الإلكتروني ليس فقط وسيلة راحة، بل أداة لتوفير المال وضمان الشفافية.

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