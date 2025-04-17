خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح.. إليك التفاصيل

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح.. في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا، أصبحت الخدمات الحكومية أكثر سهولة ويسرًا من خلال المنصات الإلكترونية، ومن بين هذه الخدمات، برزت خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور كواحدة من أكثر الخدمات استخدامًا من قبل المواطنين ،سواء كنت تمتلك سيارة أو رخصة قيادة، فإن متابعة مخالفاتك المرورية أصبح أمرًا ضروريًا لتجنب الغرامات والتبعات القانونية.

ويُتيح النظام الجديد إمكانية التصالح وسداد المخالفات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، مما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من كفاءة التعامل مع الخدمات المرورية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح

ويعرض لكم الموجز خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية عبر الرابط:

https://ppo.gov.eg

اختيار خدمة النيابات – خدمات المرور.

الضغط على "استعلام عن المخالفات" ثم:

اختيار نوع الاستعلام (عن طريق رقم اللوحة أو رخصة القيادة).

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم اللوحة (حروف وأرقام) أو رقم الرخصة.

الضغط على "إجمالى المخالفات".

سيظهر لك إجمالي المخالفات المسجلة، ويمكنك الاطلاع على التفاصيل.

طرق التصالح وسداد المخالفات:

بعد ظهور المخالفات، يمكن اختيار خدمة الدفع أو التصالح الفوري، من خلال:

الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان.

طلب توصيل شهادة براءة الذمة للمنزل عبر البريد.

متابعة حالة الطلب من خلال رقم تتبع يُمنح لك بعد السداد.

يمكن أيضًا التصالح على بعض المخالفات من خلال مكاتب البريد أو فروع المرور المعتمدة، لكن الخدمات الإلكترونية توفر وقتًا كبيرًا.

نصائح حول الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق التصالح

تابع مخالفاتك بشكل دوري لتجنب تراكم الغرامات.

راجع تفاصيل المخالفة، لأن بعض المخالفات يمكن الاعتراض عليها.

التصالح المبكر يوفر لك خصمًا في بعض الحالات.

أنواع المخالفات المرورية الشائعة في مصر

عند الاستعلام عن المخالفات المرورية، تظهر للمستخدم قائمة بالمخالفات المسجلة على المركبة أو رخصة القيادة، ومن أكثر المخالفات شيوعًا:

تجاوز السرعة المحددة، ودي من أكثر المخالفات التي يتم رصدها بالرادارات.

الوقوف في أماكن ممنوعة أو في صف ثاني.

عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مما يشكل خطرًا على السائق والغير.

عدم الالتزام بالحارة المرورية أو الإشارات.

انتهاء رخصة القيادة أو الترخيص دون تجديد.

فالتحول الرقمي في خدمات المرور بمصر ساهم في تسهيل حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وأصبح بإمكان الجميع إنهاء إجراءاتهم المرورية من منازلهم خلال دقائق، ومتابعة المخالفات بانتظام والتصالح الإلكتروني يعكس وعي المواطن والتزامه بالقانون.

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