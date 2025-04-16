خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة بفاتورة التليفون أون لاين.. يُعد تعديل محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي إجراءً ضروريًا في حال انتقال المواطن من عنوان إلى آخر. هذا التحديث يؤثر على كافة المعاملات الرسمية كالتقديم للوظائف أو تلقي الدعم الحكومي، أو حتى إجراءات السفر.

وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده الحكومة المصرية، أصبح بالإمكان بدء الإجراءات إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الداخلية، مع استخدام مستندات مثل فاتورة التليفون الأرضي كدليل على محل الإقامة الجديد.

خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة بفاتورة التليفون أون لاين

ويعرض لكم الموجز خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة بفاتورة التليفون أون لاين.

الخطوات الرسمية لتغيير محل الإقامة بالبطاقة باستخدام فاتورة التليفون

لإتمام الطلب، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

تجهيز المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

فاتورة تليفون أرضي حديثة باسم صاحب البطاقة.

عقد إيجار أو ملكية موثق إذا لم تكن الفاتورة باسمك.

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية:

الدخول على بوابة خدمات الأحوال المدنية.

اختيار خدمة “تجديد أو تعديل بيانات البطاقة”.

تعبئة النموذج الإلكتروني:

ملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع التعديل (تغيير محل إقامة).

رفع صورة من المستندات كملف PDF أو JPG.

اختيار طريقة الاستلام:

يمكنك استلام البطاقة من أقرب مكتب سجل مدني أو عبر البريد.

زيارة السجل المدني في الموعد المحدد:

بعض الحالات تتطلب التحقق من المستندات أو بصمة المواطن.

دفع الرسوم حسب نوع الاستمارة (عادية، عاجلة، مميزة).

أنواع الاستمارات وأسعارها:

عادية (45 جنيهًا): استلام بعد 15 يومًا.

عاجلة (120 جنيهًا): استلام خلال 3 أيام.

مميزة (170 جنيهًا): استلام خلال 24 ساعة.

نصيحة مهمة:

استخدام فاتورة تليفون باسمك يُسهل اعتماد محل الإقامة الجديد دون الحاجة إلى عقد موثق، ما يوفّر الوقت والمجهود، خاصة لمن لا يملكون عقدًا رسميًا.

هل يمكن تغيير محل الإقامة دون فاتورة باسمك؟

في كثير من الحالات، لا تتوفر فاتورة مرافق باسم الشخص المتقدم بطلب تغيير محل الإقامة، خصوصًا في حالات الإيجار أو السكن مع الأسرة، وفي هذه الحالة، يمكن استخدام عقد إيجار موثق من الشهر العقاري، أو تقديم إقرار إقامة مختوم من جهة العمل أو العمدة في القرى والمناطق الريفية، كبدائل قانونية لإثبات محل السكن الجديد.

وتؤكد وزارة الداخلية أنه يجب أن يكون المستند الدال على العنوان الجديد رسميًا ومعتمدًا، وأن يتطابق مع البيانات التي يتم إدخالها في نموذج تعديل البطاقة، لتفادي رفض الطلب أو تأخيره، كما تُعد تلك البدائل مفيدة للشباب المقبلين على الزواج أو الانتقال لوحدات سكنية جديدة لا تزال تحت إجراءات التوثيق.

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