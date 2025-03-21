رابط و خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين 2025

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. مع تطور الخدمات الحكومية الرقمية وفرت وزارة الداخلية خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين من خلال الموقع الرسمي دون الحاجة إلي الذهاب لمكاتب السجل المدني.

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

وخلال السطور التالية يوضح موقع الموجز لمتابعيه خطوه بخطوة استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يتم تقديم الطلب واستلام البطاقة عبر البريد أو الذهاب إلي السجل المدني واستلام البطاقة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين

يمكن للمواطنين بجمهورية مصر العربية استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــــــــــــــا

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- أدخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة

8- اضغط على تسجيل الطلب

سعر استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

حددت وزارة الداخلية سعر استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين بـ 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة ويمكن للمواطنين السداد من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

شروط استخراج البطاقة الشخصية 2025

أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 15 عامًا.

أن يكون المواطن مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي جائت وهي:

1- شهادة ميلاد أول مرة،ويصل سعر الخدمة إلى 80 جنيها.

2- شهادة ميلاد، ويصل سعر الخدمة إلى 65. جنيها.

3- قيد وفاة، ويصل سعر الخدمة إلى 65 جنيها.

4- وثيقة زواج، يشترط أن أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقا، و أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل 1962، ويصل سعر استخراجها إلى 70 جنيها.

5- قيد عائلي

6- قيد فردي

7- بطاقة رقم قومي بدل فاقد/ تالف

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