طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة

استخراج بطاقة الرقم القومي .. يبحث العديد من المواطنين في مصر عن طرق ميسرة لاستخراج بطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى الانتظار لساعات طويلة في مكاتب السجل المدني، خاصة في شهر رمضان المبارك، وفي هذا الإطار، توفر وزارة الداخلية المصرية العديد من الخدمات الإلكترونية والميدانية لتسهيل استخراج وتجديد البطاقات الشخصية.

ويبين الموجز في التقرير التالي كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تعتمد المستندات المطلوبة على نوع الخدمة المطلوبة، سواء كانت تجديد البطاقة أو إصدارها لأول مرة أو الحصول على بدل فاقد أو تالف.

تجديد البطاقة: يجب تقديم صورة من البطاقة القديمة.

إصدار لأول مرة: يُطلب تقديم صورة من شهادة الميلاد الإلكترونية.

إثبات محل الإقامة: يجب تقديم إيصال مرافق حديث مثل فاتورة الكهرباء أو المياه.

إثبات المهنة: تقديم مستند رسمي من جهة العمل أو كارنيه النقابة المهنية.



رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

تختلف رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي حسب سرعة الخدمة المطلوبة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الخدمة الفورية: 800 جنيه – استلام البطاقة فورًا من السيارات النموذجية.

VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – تُسلم البطاقة خلال 30 دقيقة.

الخدمة الخاصة: 175 جنيهًا – تُسلم خلال 24 ساعة.

الخدمة العاجلة: 125 جنيهًا – تُسلم خلال 3 أيام.

الخدمة العادية: 50 جنيهًا – تُسلم خلال 15 يومًا.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي في مصر

لتيسير الإجراءات، توفر وزارة الداخلية عدة أماكن وخيارات لاستخراج البطاقة الشخصية، منها:

مكاتب السجل المدني: منتشرة في جميع المحافظات وتوفر الخدمات التقليدية.

ماكينات السجل المدني الذكية: تقدم خدمات استخراج فورية للبطاقة دون الحاجة إلى التعامل مع الموظفين.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية: يمكن من خلالها تقديم طلبات التجديد والإصدار الجديد عبر الإنترنت.

السيارات المتنقلة: توفر الخدمة في الأحياء والمناطق المزدحمة، لتسهيل الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خدمة أحوال إكسبريس: تقدم إمكانية استلام البطاقة خلال دقائق.



طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2025

إصدار بدل فاقد أو تالف عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية إمكانية التقديم للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر هذا الرابط



2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.



3. اختيار “الخدمات المدنية” ثم “خدمات الأحوال المدنية”.



4. تحديد خيار “بدل تالف” أو “بدل فاقد”.



5. الموافقة على الشروط والضغط على “بدء الخدمة”.



6. إدخال البيانات الشخصية ومعلومات الاستلام.

7. تحديد طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

8. تأكيد الطلب وانتظار استلام البطاقة خلال المدة المحددة.

تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية

يمكن للمواطنين أيضًا تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية عبر هذا الرابط.

2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3. اختيار نوع الخدمة المطلوبة (تجديد، بدل فاقد، بدل تالف).

4. ملء النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة.

5. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

6. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني وطريقة استلام البطاقة.

7. تأكيد الطلب والانتظار لحين استلام البطاقة.

الخدمات الحديثة لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي

توفر الحكومة المصرية مجموعة من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد المواطنين في استخراج وتجديد البطاقات الشخصية بسهولة، دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير مزدحمة، خاصة خلال شهر رمضان، باستخدام المنصات الإلكترونية والخدمات السريعة، يمكن للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة وفقًا لاحتياجاتهم وميزانياتهم.

بهذه الطرق المتعددة، أصبح استخراج بطاقة الرقم القومي أكثر سهولة وراحة، مما يوفر الوقت والجهد للجميع.

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