مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2025 وخدمات استخراج الوثائق

أهمية معرفة مواعيد عمل السجل المدني خلال رمضان.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد عمل السجل المدني لاستخراج الوثائق الرسمية المختلفة، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، ونظرًا للإقبال المتزايد خلال هذا الشهر الفضيل، تسعى وزارة الداخلية إلى توفير خدماتها بشكل يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم دون تأخير، ويستعرض الموجز المواعيد.

تفاصيل مواعيد العمل في السجل المدني خلال شهر رمضان

حرصًا على تسهيل الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان، قامت وزارة الداخلية بتحديد مواعيد العمل في مكاتب الأحوال المدنية على فترتين يوميًا، على النحو التالي:

الفترة الصباحية: تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

الفترة المسائية: تبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.



ويأتي هذا التقسيم استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات، حيث يتيح للموظفين خدمة عدد أكبر من المواطنين خلال الشهر الفضيل.

الخدمات المتاحة في مكاتب السجل المدني خلال رمضان

توفر مكاتب السجل المدني مجموعة من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل دوري، وتشمل:

استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو بدل فاقد أو تالف.

استخراج شهادات الميلاد والوفاة المميكنة.

إصدار شهادات الزواج والطلاق.

استخراج شهادات القيد العائلي والفردي.

إصدار شهادات الترجمة لعدة لغات.



وتتميز مكاتب الأحوال المدنية بتقديم خدماتها بسرعة وكفاءة، ما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم دون الحاجة إلى الانتظار الطويل، خاصة في شهر رمضان.

توسيع خدمات السجل المدني لتلبية احتياجات المواطنين

تحرص وزارة الداخلية على تطوير وتحسين خدمات الأحوال المدنية باستمرار، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يتم تعزيز الكوادر البشرية لمواكبة الضغط الكبير على المكاتب كما تعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات الإلكترونية عبر بوابة الوزارة، مما يسمح للمواطنين بإنجاز بعض المعاملات عن بُعد، مثل طلب استخراج الوثائق واستلامها عبر البريد.

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