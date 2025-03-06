مواعيد عمل بنك إسكندرية في رمضان 2025 تفاصيل وأوقات العمل الجديدة

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يتساءل العديد من عملاء بنك الإسكندرية عن مواعيد العمل خلال الشهر الكريم، حرصًا من البنك على توفير أفضل الخدمات لعملائه، تم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مما يتيح لهم إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة.

فيما يلي يقدم لكم موقع الموجز كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد العمل، الخدمات المتاحة، والفروع.

مواعيد عمل بنك إسكندرية في رمضان 2025

تم تعديل مواعيد العمل في بنك الإسكندرية لتلبية احتياجات العملاء خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة البنك.

مواعيد عمل العملاء: يبدأ العمل للعملاء من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر يوميًا.

مواعيد عمل الموظفين: يبدأ العمل للموظفين من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر يوميًا.

يجدر بالذكر أن بنك الإسكندرية سيعمل طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، حيث تكون الفروع مغلقة في هذين اليومين.

قرار البنك المركزي بشأن مواعيد العمل في رمضان

في إطار التعديلات الشهرية، قرر البنك المركزي المصري تقليل ساعات العمل في كافة البنوك خلال شهر رمضان.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على الموظفين، مع ضمان تقديم الخدمة للعملاء في وقت مناسب، وإتمام كافة المعاملات قبل نهاية وقت العمل المعتاد.

وتستمر هذه المواعيد حتى نهاية شهر رمضان، لتعود ساعات العمل الطبيعية بعد إجازة عيد الفطر.

الخدمات الرقمية لبنك الإسكندرية

على الرغم من تعديل ساعات العمل في الفروع، يوفر بنك الإسكندرية مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة التي يمكن للعملاء الاستفادة منها بسهولة، دون الحاجة للتوجه إلى الفروع. تتضمن هذه الخدمات:

الاستفسارات المصرفية عبر الإنترنت.

التحويلات المالية من خلال الإنترنت البنكي أو التطبيق المصرفي.

خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول.

هذه الخدمات توفر للعميل مرونة في إجراء العمليات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

رقم خدمة العملاء لبنك الإسكندرية

لتسهيل التواصل مع عملاء البنك، يقدم بنك الإسكندرية رقم خدمة العملاء الموحد، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويمكن للعملاء الاتصال على الرقم المختصر 19033 للاستفسار عن أي خدمة أو استفسار يتعلق بحساباتهم أو المعاملات المصرفية.

فروع بنك الإسكندرية في الجيزة

يوفر بنك الإسكندرية العديد من الفروع في منطقة الجيزة لتلبية احتياجات العملاء، ومن أبرز هذه الفروع:

فرع ميدان الجيزة: 511 شارع أهرام الجيزة - عمارة النصر.

فرع البحر الأعظم: 132 شارع البحر الأعظم.

فرع الحوامدية: 1 طريق القاهرة أسيوط الزراعي - عمارة مجلس المدينة - الحوامدية.

فرع الهرم: 187 شارع الهرم - سباتس.

فرع الدقي نادي الصيد: 20 شارع نادي الصيد - نادي الصيد - الدقي.

فرع الدقي الفاو: 131 شارع الإصلاح الزراعي - فاو - الدقي.

فرع العجوزة: 106 شارع النيل - العجوزة.

فرع الشيخ زايد: المجاورة الأولى - الحي السكني الأول - الشيخ زايد - 6 أكتوبر.

فرع الحي المتميز: 48 شارع الزهور - الحي المتميز - 6 أكتوبر.

فرع بفرلي هيلز: بفرلي هيلز - الشيخ زايد - 6 أكتوبر.

بنك الإسكندرية يقدم لعملائه مجموعة من التسهيلات والخدمات في شهر رمضان 2025 عبر تعديل مواعيد العمل لتناسب احتياجاتهم.

كما يوفر البنك مجموعة من الخدمات الرقمية التي تمكن العملاء من إتمام معاملاتهم دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، مما يسهل عليهم التعامل مع البنك في أي وقت.

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