مواعيد عمل بنك CIB في رمضان 2025.. ورسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

يُعد البنك التجاري الدولي (CIB) أحد البنوك الرائدة في مصر، ويحرص على تقديم خدمات مصرفية متميزة خلال شهر رمضان المبارك، ومع حلول الشهر الفضيل، يتساءل الكثيرون عن مواعيد العمل الجديدة في البنوك المصرية، حيث يقوم البنك المركزي المصري بتعديلها لتتناسب مع الأجواء الرمضانية، في هذا التقرير، يستعرض الموجز مواعيد عمل بنك CIB في رمضان 2025، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية ورسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد عمل بنك CIB في رمضان 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2025، وبناءً على ذلك جاءت مواعيد العمل في بنك CIB على النحو التالي:

مواعيد العمل للموظفين: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً.

مواعيد العمل للجمهور: من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً.



وتسري هذه المواعيد على جميع الفروع المنتشرة في مختلف المحافظات، سواء داخل المراكز التجارية أو في الشوارع الرئيسية، لضمان تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة للعملاء خلال الشهر الفضيل.

إجازات بنك CIB في رمضان 2025

يحصل بنك CIB، شأنه شأن بقية البنوك المصرية، على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع طوال شهر رمضان، وبالتالي، فإن مواعيد العمل ستكون من الأحد إلى الخميس وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل البنك المركزي.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان 2025

في إطار تسهيل الخدمات المصرفية، تم تحديد رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك المصدر للبطاقة خلال شهر رمضان، حيث تختلف الرسوم بين البنوك، وجاءت الرسوم كما يلي:

البنك التجاري الدولي (CIB)

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجاناً.



البنك الأهلي المصري

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.



بنك مصر

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

بنك القاهرة

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.



بنك HSBC

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجاناً.



البنك العربي الأفريقي الدولي

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجاناً.



أهمية معرفة مواعيد العمل في البنوك خلال رمضان

يُفضل العملاء معرفة المواعيد المحددة للبنوك خلال شهر رمضان لتفادي أي تأخير في إجراء المعاملات المصرفية، خاصةً مع تقليل عدد ساعات العمل، لذا، يُنصح بالتوجه إلى فروع البنك في الأوقات المبكرة لتجنب الزحام والاستفادة من الخدمات المصرفية بسلاسة.

بهذا نكون قد استعرضنا مواعيد عمل بنك CIB في رمضان 2025، إلى جانب الإجازات الرسمية ورسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، لضمان سهولة حصول العملاء على المعلومات اللازمة حول الخدمات المصرفية خلال الشهر الكريم.

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