مواعيد بداية ونهاية عمل بنك مصر في رمضان 2025 وتفاصيل ساعات العمل

مع قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2025، أعلن بنك مصر عن تعديل مواعيد العمل لتتناسب مع خصوصية الشهر الكريم، حيث تتغير ساعات العمل في البنوك لتوفير الراحة للمواطنين أثناء أداء مناسك الصيام.

ويهدف البنك من خلال هذه التعديلات إلى تقديم خدمات مصرفية فعالة وسريعة لعملائه، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تطرأ في رمضان.

ويعرض لكم الموجز مواعيد بداية ونهاية عمل بنك مصر في رمضان 2025.

مواعيد بداية ونهاية عمل بنك مصر في رمضان 2025

وفقًا للإعلان الرسمي من بنك مصر، سيكون موعد بدء العمل في جميع الفروع خلال شهر رمضان 2025 من الساعة 9:30 صباحًا، حيث يبدأ استقبال العملاء في هذه الساعة، أما بالنسبة لموعد نهاية العمل، فإن بنك مصر سيغلق فروعه في الساعة 1:30 ظهرًا، وهذا التوقيت يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء مع مراعاة راحة الموظفين خلال فترة الصيام.

مواعيد عمل الموظفين

مواعيد العمل الخاصة بالموظفين ستكون مختلفة قليلاً عن مواعيد استقبال العملاء، حيث يبدأ العمل للموظفين في الساعة 9:00 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 2:00 ظهرًا، وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التنسيق بين تقديم الخدمات المصرفية من ناحية، وضمان راحة الموظفين من ناحية أخرى.

الخدمات المصرفية المتاحة خلال رمضان

على الرغم من تقليص ساعات العمل في رمضان، إلا أن بنك مصر سيواصل تقديم جميع الخدمات المصرفية الضرورية مثل السحب والإيداع، وتحويل الأموال، والاستفسار عن الحسابات عبر الفروع وأجهزة الصراف الآلي، كما ستستمر خدمة الإنترنت البنكي لتلبية احتياجات العملاء.

التحول الرقمي وراحة العملاء

في إطار التسهيل على العملاء، يقوم بنك مصر بتعزيز خدماته الرقمية بشكل مستم، ويمكن للعملاء استخدام الخدمات الإلكترونية مثل تطبيق الهاتف المحمول، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي (ATM)، لإتمام العديد من المعاملات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع ،وهذا التحول الرقمي يوفر للعملاء الراحة والسرعة، خاصة في ظل الظروف الخاصة لشهر رمضان، حيث يمكنهم إجراء المعاملات في أي وقت دون التقيد بمواعيد العمل.

ويُتوقع أن تستمر مواعيد العمل المعدلة في بنك مصر طيلة أيام الشهر الفضيل، مع إمكانية تعديل بعض الفروع لمواعيد العمل بناءً على احتياجات العملاء، وينصح البنك بالتحقق من مواعيد العمل الخاصة بكل فرع عبر موقعه الإلكتروني أو التواصل مباشرة مع الفروع لتحديد المواعيد الدقيقة.

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