كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في رمضان 2025 بسهولة

بحث العديد من المواطنين عن أسرع وأسهل الطرق لاستخراج بطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة. لذلك، أتاحت الحكومة المصرية العديد من الخيارات التي تُسهل العملية، سواء من خلال مكاتب السجل المدني، أو عبر الإنترنت، أو من خلال السيارات المتنقلة. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف الأوراق المطلوبة حسب نوع الطلب:

تجديد البطاقة: تقديم صورة البطاقة القديمة.

استخراج لأول مرة: تقديم صورة شهادة الميلاد الإلكترونية.

إثبات محل الإقامة: تقديم إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو مياه).

إثبات المهنة: تقديم مستند رسمي من جهة العمل أو النقابة المهنية.



رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

تعتمد تكلفة استخراج البطاقة على سرعة الخدمة المطلوبة:

الخدمة الفورية: 800 جنيه (تسلم فورًا عبر السيارات النموذجية).

VIP إكسبريس: 515 جنيهًا (تُسلم خلال 30 دقيقة).

الخدمة الخاصة: 175 جنيهًا (تُسلم خلال 24 ساعة).

الخدمة العاجلة: 125 جنيهًا (تُسلم خلال 3 أيام).

الخدمة العادية: 50 جنيهًا (تُسلم خلال 15 يومًا).



أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

توفر وزارة الداخلية عدة وسائل لاستخراج البطاقة، منها:

مكاتب السجل المدني: متاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات السجل المدني الذكية: تقدم خدمات فورية دون الحاجة للانتظار.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية: تتيح طلب البطاقة عبر الإنترنت.

السيارات المتنقلة: تجوب الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين.

خدمة "أحوال إكسبريس": تتيح استلام البطاقة خلال دقائق.



كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2025

يمكن استخراج بدل فاقد أو بدل تالف للبطاقة عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي digital.gov.eg.



2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.



3. اختيار "الخدمات المدنية" ثم "خدمات الأحوال المدنية".



4. اختيار "بدل تالف" أو "بدل فاقد".



5. إدخال البيانات الشخصية وبيانات الاستلام.



6. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.



7. تأكيد الطلب وانتظار استلام البطاقة خلال المدة المحددة.

تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية

يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع moi.gov.eg.



2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.



3. اختيار نوع الخدمة (تجديد، بدل فاقد، بدل تالف).



4. تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة.



5. رفع المستندات إلكترونيًا.



6. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني وطريقة استلام البطاقة.



7. تأكيد الطلب وانتظار استلام البطاقة.

مميزات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

تسعى الحكومة المصرية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين عبر توفير الخدمات الرقمية التي توفر الوقت والجهد، مما يساعد في تقليل الازدحام داخل مكاتب السجل المدني، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة وسرعة ممكنة.

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