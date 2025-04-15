طرق الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة في مصر بخطوات بسيطة

أصبح بإمكان مالكي السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة تامة ومن دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية في مصر، دل ما تحتاج إليه هو اتصال بالإنترنت ورقم لوحتك المعدنية فقط، الخدمة متاحة مجانًا عبر منصة رسمية، وتوفر لك تفاصيل دقيقة عن المخالفات المسجلة على مركبتك، بالإضافة إلى خطوات سدادها إلكترونيًا إذا رغبت بذلك، ويرصد الموجز خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور فيما يلي:

مخالفات المرور

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

وفرت النيابة العامة في مصر عبر منصتها الرقمية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانًا للمواطنين، وذلك كجزء من جهود الدولة نحو التسهيل على أصحاب المركبات وتخفيف الضغط على وحدات المرور. يمكن لأي شخص معرفة تفاصيل المخالفات المسجلة على سيارته أو رخصة القيادة دون تكبد أي رسوم أو عناء الانتظار.



خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الموقع الرسمي

للاستفادة من الخدمة، يجب التوجه إلى موقع النيابة العامة المصرية عبر الرابط الرسمي من هنا.

بعد الدخول، يتعين عليك اتباع الخطوات التالية:

• اختيار قائمة "خدمات المرور" من الواجهة الرئيسية.

• الضغط على خيار "الاستعلامات" من ضمن القائمة.

• النقر على زر "استمرار" للبدء في الخدمة.

• تحديد نوع الاستعلام: إما عن رخصة مركبة أو رخصة قيادة.

• إدخال بيانات اللوحة المعدنية الخاصة بسيارتك (الأرقام والحروف).

• الضغط على "استمرار" للحصول على النتائج.

المخالفات المرورية

نتائج فورية ومعلومات دقيقة

بمجرد إدخال البيانات الصحيحة، يعرض لك الموقع قائمة تفصيلية بالمخالفات المسجلة على السيارة، سواء كانت مخالفات سرعة، ركن خاطئ، أو أي نوع آخر.

كما يعرض لك إجمالي الغرامات المستحقة وتاريخ ارتكاب كل مخالفة.

طرق سداد مخالفات المرور الكترونيا

في حال رغبت في إنهاء الإجراءات بسرعة، يمكنك من خلال نفس المنصة إتمام عملية سداد المخالفات إلكترونيًا باستخدام وسائل دفع متعددة، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في الأوقات التي يصعب فيها الذهاب شخصيًا إلى إدارات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

يُعد موقع النيابة العامة الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة للاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر، ما يضمن دقة المعلومات وحماية بيانات المستخدمين.

كما أن الخدمة متاحة على مدار الساعة، مما يسمح لك بالاستعلام في أي وقت يناسبك.

إذا كنت تمتلك سيارة في مصر أو تنوي شراء واحدة، لا تنتظر حتى تتفاجأ بمبلغ كبير من الغرامات، بضع دقائق فقط كافية لتعرف ما لك وما عليك، وكل ذلك بسهولة وأمان من خلال خدمة إلكترونية تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين مجانًا وبشكل احترافي.

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