مخالفات المرور.. أطلقت النيابة العامة المصرية منصة إلكترونية تُمكن أصحاب المركبات من الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها دون الحاجة إلى الذهاب لوحدات المرور.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي التي تشهدها مصر، والتي تهدف إلى تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لذلك يرصد الموجز كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور فيما يلي:

المخالفات المرورية

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة بالتفصيل وطريقة السداد الإلكتروني

خصصت النيابة العامة، بوابة إلكترونية عبر موقعها الرسمي تتيح من خلالها مجموعة من خدمات المرور، وعلى رأسها الاستعلام عن المخالفات، سداد الغرامات إلكترونيًا، تقديم التظلمات، بالإضافة إلى إصدار شهادة براءة ذمة بعد السداد، هذه الخدمات متاحة على مدار الساعة وتُغني المواطن عن الذهاب شخصيًا إلى المقرات الرسمية.

للاستعلام عن مخالفات المرور، على المستخدم الدخول إلى موقع النيابة العامة، ثم اختيار "خدمات المرور" من الصفحة الرئيسية، يليها الضغط على "استعلام عن المخالفات".

بعد ذلك يتم تحديد نوع الرخصة سواء كانت "رخصة قيادة" أو "رخصة مركبة"، ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم اللوحة أو رقم الرخصة، ليتم بعدها عرض جميع المخالفات المسجلة على الفور.

الدفع الإلكتروني يغنيك عن التوجه لوحدة المرور

الميزة الأبرز في هذه الخدمة هي إمكانية سداد الغرامات إلكترونيًا، إذ يمكن للمستخدم الدفع من خلال بطاقات الائتمان أو عبر شبكات التحصيل المختلفة مثل "فوري"، "مصاري"، أو "أمان"، ما يوفر عليه مشقة الانتقال والانتظار في الطوابير، خاصة في أوقات الذروة أو المناسبات الرسمية.

تظلمات مخالفات المرور

في حال شعر المواطن بوجود مخالفة غير صحيحة أو مبالغ فيها، يمكنه تقديم تظلم من خلال نفس الموقع.

يتيح النظام رفع التظلم إلكترونيًا مع إمكانية متابعة الرد دون الحاجة لأي إجراءات ورقية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الشكاوى المرورية.

المخالفات المرورية

إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيًا

بعد إتمام سداد جميع الغرامات، توفر المنصة خدمة إصدار شهادة براءة ذمة، والتي يمكن استخدامها لإتمام معاملات بيع السيارة أو نقل الملكية، وتُعد هذه الخدمة من بين الأكثر طلبًا بين مالكي المركبات، حيث توفر عليهم وقتًا ومجهودًا كبيرين.

خطوة نحو رقمنة الخدمات الحكومية

الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها النيابة العامة تمثل نموذجًا ناجحًا للتحول الرقمي في مصر، إذ تسعى الدولة لتوسيع قاعدة الخدمات الحكومية الرقمية لتشمل مجالات متعددة مثل الصحة، التعليم، التموين، وغيرها، ما يُعزز من كفاءة الخدمات ويزيد من رضا المواطنين.

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