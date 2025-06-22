الحرس الثوري الإيراني: ردودنا ستكون مؤلمة وتتجاوز الحسابات .. وتحذير شديد للمعتدين

توعدالحرس الثوري الإيراني بردود "مؤلمة" على الهجوم الأمريكي الأخير الذي استهدف مواقع نووية داخل إيران، واصفًا الهجوم بأنه "جريمة فادحة" تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومؤكدًا أن الرد الإيراني لن يكون تقليديًا ، وفقاً لما يرصده موقع "الموجز" من تطورات متسارعة على الساحة الإيرانية والدولية.

وأوضح الحرس الثوري في بيان رسمي أن الضربات الأمريكية نُفذت بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، ما يُعد انتهاكًا مباشرًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية كانت على دراية كاملة بتحركات الطائرات التي شاركت في الهجوم، ما يكشف – وفق البيان – عن "عجز المعتدين واستمرارهم في تجاهل التوازنات الاستراتيجية للمنطقة".

وأكد البيان أن التكنولوجيا النووية الإيرانية، ذات الطابع السلمي، ستبقى آمنة، بل وستُسهم في تحفيز العلماء الشباب على المزيد من التقدم والابتكار، رغم محاولات التخريب.

وأشار كذلك إلى أن عملية "الوعد الصادق 3" ما تزال مستمرة، وتستهدف بدقة المصالح الاستراتيجية والبنية التحتية للعدو الإسرائيلي، مع تحذير صريح من ردود إيرانية "ستتجاوز التوقعات".

وشدد الحرس الثوري على أن إيران ستفعّل كل الخيارات المتاحة في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مؤكداً أن "ما ينتظر المعتدين سيكون مؤسفاً وموجعاً".

واختُتم البيان بالتأكيد على دعم القيادة العليا للقوات المسلحة، ووقوف الشعب الإيراني وجبهة المقاومة خلف مؤسسات الدولة، معبراً عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد "انتصارات حاسمة" لصالح إيران والأمة الإسلامية.

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