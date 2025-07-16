رئيس كهرباء البحيرة يقود حملة لضبط سارقي التيار بالممشى السياحى بمارينا

حملة مكبرة مشتركة من الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء.. قاد المهندس بهجت فياض رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حملة ضبطية قضائية مكبرة على الممشى السياحي بمارينا لضبط المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، لاسترداد حق الدولة ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقضاء على ظاهرة التعدي على الشبكة القومية وزيادة نسب التحصيل.

جاء وذلك بالتنسيق مع العميد أحمد عوض مفتش مباحث كهرباء غرب الدلتا فى حملة مكبرة مشتركة من الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء على المحلات التجارية بالممشى السياحي بمارينا لمراجعة الأنشطة التجارية وتحصيل مستحقات الشركة من الحالات المستمدة للتيار الكهربي بصورة غير قانونية.

حملة مكبرة مشتركة من الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء على المحلات التجارية

الموجز يرصد التفاصيل إذ سبق صدور تعليمات من رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لمأموري الضبطية القضائية بقطاع الساحل الشمالى بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بتمشيط الممشى السياحي وتحرير المحاضر اللازمة لأى حالة يثبت إستيلاؤها على التيار الكهربي بصورة غير قانونية.

ورافق المهندس بهجت فياض خلال جولته المسائية كل من المحاسب حسنى القديم - مدير عام الشئون التجارية، والدكتور عبد الفتاح حماد المشرف على الإدارة العامة للجودة والمهندس عصام زايد - رئيس هندسة مارينا (مأمور الضبطية القضائية)، كما رافقه عدد من العاملين بشرطة الكهرباء بقطاع الساحل الشمالي.

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