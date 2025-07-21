العمل تطلق حملة لحماية عمال "الدليفري" وتسجيلهم ضمن العمالة غير المنتظمة.. إليك التفاصيل

عمال الدليفري.. أطلق وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، من مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، الحملة القومية الأولى من نوعها لحماية العاملين في مجال توصيل الطلبات "الدليفري"، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن البرنامج الحكومي لحماية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

يستعرض الموجز تفاصيل حملة حماية عمال التوصيل" الدليفري" في هذه السطور.

العاملين في توصيل الطلبات “الدليفري”

وأكد وزير العمل خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تستهدف العاملين في توصيل الطلبات باستخدام الدراجات النارية، أو الهوائية، أو السيارات الخاصة، سواء من خلال تطبيقات إلكترونية أو ممن يعملون لحسابهم الخاص، مضيفًا أن المرحلة الأولى من الحملة تشمل توزيع معدات الوقاية مجانًا، وتتضمن الخوذة، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامة، وأدوات الإسعافات الأولية، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الحماية المهنية والاجتماعية لعمال الدليفري

وأوضح الوزير محمد جبران أن الحملة تستهدف أيضًا التوعية بقواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي لدى هذه الفئة من العمال الذين يشكلون شريحة كبيرة من الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد كود سلامة مهني ودليل إرشادي شامل لعمال التوصيل، يشمل اشتراطات القيادة الآمنة، ومواصفات معدات الوقاية، ومهارات التعامل مع العملاء، إلى جانب توضيح التزامات الشركات المشغلة.

تسجيل في العمالة غير المنتظمة

وأشار وزير العمل إلى أهمية تسجيل هذه الفئة ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة التي ترعاها الوزارة، بهدف توفير الحماية التأمينية والاجتماعية، والتي تشمل التأمين ضد إصابات العمل، والرعاية الصحية، والمعاشات، مؤكدًا أن عملية التسجيل ستتم بسهولة من خلال منصات إلكترونية وخدمة عملاء مخصصة لذلك.

خطة تفتيش ميداني

وأضاف الوزير أن الحملة تتضمن خطة تفتيش ميداني تبدأ من العاصمة الإدارية وتمتد إلى باقي المحافظات، لمتابعة مدى التزام العاملين والشركات بمعايير السلامة، بالتعاون مع إدارات المرور والجهات المختصة، لافتًا إلى أن الوزارة ستوفر خطوطًا ساخنة ومنصات رقمية لتلقي الشكاوى والملاحظات من العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وشدد محمد جبران على أن هذه المبادرة تعد جزءًا من جهود الدولة لدعم الاقتصاد غير الرسمي والعمل على دمجه في المنظومة الرسمية، حيث تعتبر فئة عمال التوصيل من الفئات التي تعمل خارج الغطاء القانوني والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال التواصل مع الشركات وتحديد الحقوق والواجبات لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.

توزيع معدات الوقاية المجانية

وأوضح الوزير أن الحملة ليست مجرد توزيع معدات وقاية أو تنظيم فعالية توعوية، وإنما تمثل انطلاقة حقيقية نحو بناء منظومة حماية متكاملة لهذه الفئة، مؤكدًا أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشركات والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ الحملة، وقياس أثرها، والعمل على تطويرها بما يلبي احتياجات العاملين في هذا القطاع مستقبلاً.

واختتم وزير العمل محمد جبران كلمته بالتأكيد على أن حملة "سلامتك تهمنا" تمثل خطوة أولى نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية لفئة عمال "الدليفري"، داعيًا جميع الجهات المعنية من شركات وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني إلى دعم الحملة والمشاركة في جهود الدولة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة.