كواليس تفقد رئيس الوزراء لموقع إنشاء محطة الضبعة النووية

موقع إنشاء محطة الضبعة النووية.. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال الجارية بالموقع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الطاقة.

موقع إنشاء محطة الضبعة النووية

ومن المفترض أن يستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى شرح من مسؤولي هيئة المحطات النووية، واستعراض نسب الإنجاز في أعمال الإنشاءات الخاصة بالمفاعلات، والخطط الزمنية للتنفيذ.

الموجز ينقل تفاصيل جولة موقع إنشاء محطة الضبعة النووية حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول المحددة والعمل على تذليل أية معوقات لضمان دخول المحطة الخدمة وفق المخطط.

علمًا أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يظل نموذجا للتعاون وشاهدا على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والروسي، وأن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.

كما أن التعاون والشراكة بين مصر وروسيا تجسد الإرادة السياسية القوية لدى البلدين الصديقين، وعمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتنفيذ هذا المشروع القومي الحيوي الذي يمثل نقلة في قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا أن توقيع البروتوكول المكمل والملحق التعاقدي اليوم يمثل خطوة مهمة نحو استكمال مشروع محطة الضبعة النووية في مراحله المختلفة، ويمثل انعكاسًا حقيقيًا للتعاون المثمر بين مصر وروسيا، لتنفيذ المشروع القومي بما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة 2040، التي تهدف إلى تحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الكهرباء النظيفة.

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