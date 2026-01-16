بعد أداء الرئيس السيسي صلاة الفجر رسميًا.. معلومات عن مسجد العزيز الحكيم

في مشهد روحاني مميز، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بالافتتاح الرسمي للمسجد، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالدولة، يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر الشريف، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وجاء افتتاح المسجد متزامنًا مع ذكرى الإسراء والمعراج، ما أضفى على الحدث طابعًا روحانيًا خاصًا، وعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور المساجد كمراكز دينية وثقافية وخدمية تخدم المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين.

توقيت الافتتاح ورسالة روحية خاصة

يحمل توقيت افتتاح مسجد العزيز الحكيم دلالة دينية عميقة، إذ تزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، وهي إحدى أعظم المناسبات في التاريخ الإسلامي، ما يؤكد حرص الدولة على ربط المشروعات الدينية بالمناسبات الروحية ذات البعد الإيماني، وترسيخ القيم الدينية الوسطية في المجتمع.

مسجد العزيز الحكيم.. منارة دينية ومجتمعية جديدة

ووفقًا للفيديو الذي بثته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية، يُعد مسجد العزيز الحكيم واحدًا من أكبر وأهم المساجد الحديثة بالقاهرة، حيث يجمع بين الطابع المعماري الإسلامي والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية، ليصبح مؤسسة دينية متكاملة وليس مجرد دار للعبادة.

11 معلومة عن مسجد العزيز الحكيم بالمقطم

1- مساحة المسجد

شُيّد المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 4 أفدنة، ما يجعله من المساجد الكبرى بالقاهرة.

2- الطاقة الاستيعابية

يتسع المسجد لأكثر من 8600 مصلٍ في وقت واحد.

3- الساحة الخارجية

تبلغ مساحة الساحات الخارجية للمسجد نحو 10 آلاف متر مربع.

4- المئذنة

يبلغ ارتفاع مئذنة المسجد 52 مترًا، وتُعد علامة معمارية بارزة في منطقة المقطم.

5- القباب

يضم المسجد 9 قباب رئيسية، يبلغ قطر كل قبة 15 مترًا، وتحيط بها قباب أصغر.

6- حلقات تحفيظ القرآن

تضم الساحة الداخلية 28 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم.

7- سبيل مركزي

يتوسط حلقات التحفيظ سبيل مزين بـ 16 رخامة منقوش عليها آيات من سورة الكهف.

8- التصميم الداخلي

يحتوي المسجد على إضاءات ديكورية مستوحاة من الطراز الإسلامي، تتوسطها نجفة عملاقة تزن طنين.

9- الإضاءة الخارجية

تُضيء الإضاءة الخارجية المسجد وساحاته والمئذنة، ما يمنحه حضورًا بصريًا لافتًا ليلًا.

10- الزخارف والآيات

تزين جدران المسجد من الداخل آيات قرآنية وزخارف إسلامية مستوحاة من التراث المصري.

11- الخدمات المجتمعية

يضم المسجد 3 قاعات مناسبات، و4 فصول تعليمية، و3 عيادات طبية، إضافة إلى حضانتين للأطفال، ومصلى مخصص للسيدات.

تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد

لم يقتصر المشروع على مبنى المسجد فقط، بل شمل تطوير منطقة محيطة تمتد على مساحة فدانين ونصف، تضم فصولًا تعليمية لجميع المراحل الدراسية لخدمة أهالي المنطقة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والاجتماعية بالمقطم.

تصريحات رئاسة الجمهورية حول الافتتاح

وفي هذا السياق، صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد المسجد فور وصوله، مشيرًا إلى أن المسجد يُعد منارة دينية ومؤسسة مجتمعية متكاملة تقدم خدمات متنوعة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع إلى شرح مفصل من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء والتنفيذ، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد على مستوى الجمهورية.

خطبة الإسراء والمعراج

وعقب أداء صلاة الفجر، ألقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خطبة تناولت الدروس والعبر المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج، مؤكدًا القيم الإيمانية والإنسانية التي تحملها هذه المناسبة العظيمة، ودورها في تعزيز الأخلاق وبناء الإنسان.