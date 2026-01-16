برعاية محافظ سوهاج وضمن مشروع «دار وسلامة» الكشف على 2000 مواطن بالمجان خلال قافلة طبية

محافظ سوهاج.. رعاية رسمية ودعم صحي متكامل

تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وفي إطار مشروع «دار وسلامة»، ودعمًا للجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية والمجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، تم تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام، ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 يناير الجاري، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان، ويرصد الموجز التفاصيل.

توجيهات القيادة السياسية وتحسين جودة الحياة

وأوضح محافظ سوهاج أن القافلة تأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز مظلة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالقرى والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة بالمناطق الريفية، مؤكدا حرص محافظة سوهاج على دعم كافة المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

عدد المستفيدين والخدمات المقدمة

وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات القافلة 2000 مواطنا ومواطنة من محافظة سوهاج قدمت لهم جميع الخدمات الطبية من إجراء قياسات ضغط الدم والسكر، وفحوصات طبية وصرف الأدوية اللازمة للحالات المستفيدة بالمجان، إلى جانب تنفيذ اختبارات محو الأمية ضمن الأنشطة المصاحبة، دعمًا لجهود التمكين الصحي والتعليمي للأهالي.

التخصصات الطبية والجهات المشاركة

الجدير بالذكر أنه شارك في أعمال القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين من جامعة عين شمس، وشملت القافلة 9 تخصصات طبية هي «الباطنة، الجلدية، الصدر، القلب، الرمد، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، والأنف والأذن والحنجرة»، بتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، وتم تنفيذها بواسطة مؤسسة صناع الحياة، بالتعاون مع جامعة عين شمس، وذلك ضمن أنشطة مشروع دار وسلامة الهادف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية.