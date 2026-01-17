علي شعث يشيد بالدور المصري في دعم غزة ورفض التهجير

إشادة فلسطينية بالجهود المصرية تجاه قطاع غزة

قدّم الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، الشكر والتقدير للجهود المصرية المتواصلة لدعم القطاع، مؤكدًا أن التحركات المصرية تمثل ركيزة أساسية في تخفيف معاناة الفلسطينيين، وذلك وفق خبر عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

دور مصر في حماية القضية الفلسطينية

وأثنى شعث على مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في كبح مخططات التهجير ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

تمكين لجنة التكنوقراط شرط للنجاح

في السياق ذاته، أكد نيكولاي ملادينوف أن التمكين الميداني للجنة التكنوقراط في قطاع غزة يعد ضرورة لضمان نجاح العملية الإدارية والإنسانية، وتحقيق استقرار فعلي يخدم المواطنين في المرحلة الحالية.

مجلس السلام الدولي وآليات التنفيذ

وتواجه آليات عمل مجلس السلام الدولي الخاص بقطاع غزة عدة تحديات، أبرزها ضمان التنسيق الميداني وتوفير الدعم السياسي واللوجستي اللازم لإنجاح مهامه، بما ينعكس على تحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

مدة عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة

من جانبه، أوضح محمود الهباش أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ستواصل عملها لمدة عامين، على أن تُسند بعدها المهام كاملة إلى دولة فلسطين، في إطار ترتيب إداري مرحلي يهدف لإعادة الاستقرار.

دعم مصري للعملية التعليمية في غزة

وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، أُطلقت حملة كبرى لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة، في خطوة تعكس التزام مصر بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، باعتباره أساسًا لبناء المستقبل الفلسطيني.