ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 بـ 6505

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 21 يناير 2026، قفزة جديدة هي الأقوى منذ بداية العام، حيث سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا وزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، ويرصد الموجز التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 يناير 2026

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون احتساب المصنعية، المستويات التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر (آي صاغة)

تحديث اليوم

عيار 24: بيع 7434 جنيها – شراء 7406 جنيهات

عيار 22: بيع 6815 جنيها – شراء 6789 جنيها

عيار 21: بيع 6505 جنيهات – شراء 6480 جنيها

عيار 18: بيع 5576 جنيها – شراء 5554 جنيها

عيار 14: بيع 4337 جنيها – شراء 4320 جنيها

عيار 12: بيع 3717 جنيها – شراء 3703 جنيهات

عيار 9: بيع 2788 جنيها – شراء 2777 جنيها



سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب عيار 21: 54,895 جنيها

ويأتي هذا الارتفاع الكبير تزامنًا مع صعود الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية، ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

يرجع خبراء أسواق المال الارتفاع الحاد في أسعار الذهب إلى زيادة الطلب العالمي على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بأزمة جزيرة جرينلاند، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية باهظة على الدول الرافضة لضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

هذه التطورات دفعت المستثمرين حول العالم إلى التحوط من المخاطر عبر شراء الذهب، ما أدى إلى موجة صعود قوية في الأسعار.

الذهب عالميًا يسجل أرقامًا غير مسبوقة

على الصعيد العالمي، تمكنت أسعار الذهب من اختراق مستوى 4761 دولارًا للأونصة، في ظل موجة صعود قوية منذ بداية الأسبوع. ولم تشهد الأسعار أي تراجع لتغطية الفجوة السعرية الصاعدة التي تكونت مع افتتاح جلسة التداول السابقة، وهو ما يشير إلى قوة الاتجاه الصاعد.

كما واصل مؤشر الزخم التحرك داخل مناطق التشبع الشرائي، ما يعكس استمرار قوة الطلب الاستثماري على الذهب عالميًا.

تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلي

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا انعكس بشكل فوري على السوق المصري، حيث شهدت تعاملات اليوم زيادة ملحوظة في الطلب المحلي سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، خاصة على عيار 21 والجنيه الذهب، باعتبارهما الأكثر شيوعًا بين المواطنين.

وأكد تجار الذهب أن السوق يشهد حالة من الترقب، مع توقعات باستمرار التقلبات السعرية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار التوترات العالمية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب اليوم عرضة لمزيد من الارتفاع في حال استمرار الأزمات الجيوسياسية وزيادة المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مع ترقب قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه المعدن النفيس.

وفي المقابل، قد تشهد الأسعار بعض التصحيحات المحدودة، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط.

هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

ينصح خبراء الذهب المستثمرين بمتابعة حركة الأسعار لحظة بلحظة، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية، مع ضرورة تحديد الهدف من الشراء سواء كان للاستثمار طويل الأجل أو الادخار، مؤكدين أن الذهب يظل أحد أهم أدوات التحوط في أوقات عدم الاستقرار.