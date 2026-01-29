برنامج اليوم الثالث في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026: فعاليات ثقافية كبرى

تواصل الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 جذب الأنظار بوصفها الحدث الثقافي الأبرز في مصر والعالم العربي، حيث تشهد أيام المعرض زخماً كبيراً من الفعاليات الفكرية والفنية، وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن برنامج اليوم الثالث من النشاط الثقافي، المقرر إقامته اليوم الخميس 29 يناير 2026، داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وسط مشاركة واسعة من المثقفين والمبدعين والناشرين، ويرصد الموجز التفاصيل.

تنوع ثقافي وفني في برنامج معرض القاهرة الدولي للكتاب

يتميز برنامج اليوم الثالث في معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنوعه الكبير، إذ يجمع بين الندوات الفكرية، والجلسات الحوارية، والاحتفاليات التاريخية، إلى جانب الفعاليات الفنية المرتبطة بالهوية المصرية. ويأتي هذا التنوع في إطار سعي المعرض إلى تقديم محتوى ثقافي شامل يخاطب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الفكرية، ويعزز دور الكتاب كأداة أساسية لبناء الوعي المجتمعي.

الاحتفال بذكرى تأميم قناة السويس

يتضمن برنامج معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 احتفالية خاصة بمناسبة مرور 70 عاماً على تأميم قناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم المحطات التاريخية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، وتسعى هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على البعد الثقافي والسياسي لهذا الحدث، من خلال مناقشات وندوات تستعرض تأثيره في تشكيل الوعي الوطني المصري ودوره في دعم الاستقلال والسيادة.

مئوية التليفزيون وبصمته في الثقافة المصرية

كما يشهد البرنامج الاحتفال بمرور 100 عام على بداية عصر التليفزيون، وهو ما يفتح المجال للحديث عن تطور الإعلام المرئي في مصر، ودوره في تشكيل الوجدان العام، وتشمل الفعاليات مناقشات حول الدراما المصرية وتاريخها، وتأثيرها في المجتمع، إضافة إلى إبراز إسهامات رواد الإعلام الذين تركوا بصمة واضحة في الثقافة العربية.

مدرسة التلاوة جزء من الهوية الثقافية

ومن بين المحاور المهمة في برنامج اليوم الثالث، تسليط الضوء على مدرسة التلاوة المصرية بوصفها أحد مكونات الهوية الثقافية الوطنية. وتناقش هذه الفعاليات تاريخ المدرسة وأبرز رموزها، ودورها في الحفاظ على خصوصية الأداء القرآني المصري، الذي حظي بتقدير واسع في العالم الإسلامي.

قاعات مخصصة لتوقيع الكتب ومناقشاتها

وفي خطوة جديدة تعكس تطور تنظيم المعرض، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب تخصيص قاعتين كبيرتين داخل صالة البيع لإقامة حفلات توقيع الكتب ومناقشاتها فقط، وذلك استجابة لطلبات الناشرين، وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي مستوحاة من نماذج مطبقة في معارض عالمية كبرى مثل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وتهدف إلى تعزيز التفاعل المباشر بين المؤلفين والقراء.

تعزيز التواصل بين الكاتب والجمهور

تسهم هذه الخطوة التنظيمية الجديدة في توفير مساحة مريحة ومنظمة للحوار الثقافي، ما يتيح للجمهور فرصة مناقشة الأعمال الأدبية والفكرية مع مؤلفيها بشكل أعمق، كما تساعد على دعم صناعة النشر، وتشجيع القراءة، وترسيخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة ثقافية عالمية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. نافذة ثقافية مفتوحة

يؤكد برنامج اليوم الثالث أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 لا يقتصر على كونه سوقاً للكتب، بل يمثل ملتقى ثقافياً وفكرياً يعكس تنوع المشهد الثقافي المصري والعربي، ومع استمرار الفعاليات والأنشطة، يواصل المعرض أداء دوره في نشر المعرفة، ودعم الإبداع، وربط الماضي بالحاضر في إطار رؤية ثقافية شاملة.