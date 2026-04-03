حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا.. الأزهر الشريف يحذر من عقوبة شديدة

حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال حول حكم ترك صلاة الجمعة، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر، مشددًا على أنها فريضة لا يجوز التهاون بها.

من هم المعذورون في ترك الجمعة؟

أوضح المركز أن هناك فئات يُعذر لها ترك صلاة الجمعة، وهم: المريض، والمرأة، والصبي، والعبد، مستندًا إلى الأحاديث النبوية الصحيحة التي حددت هذه الحالات بشكل واضح.

تحذير شديد من التهاون في أداء الجمعة

أكدت الفتوى أن ترك صلاة الجمعة دون عذر شرعي يُعد أمرًا محرمًا، ويترتب عليه وعيد شديد، حيث ورد في الحديث الشريف أن من يتركها ثلاث مرات تهاونًا يُطبع على قلبه ويصبح من الغافلين.

دليل قرآني على فرضية صلاة الجمعة

استشهد المركز بقول الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، مؤكدًا إجماع العلماء على فرضيتها وحرمة تركها دون سبب.

دعوة للتوبة والمحافظة على الصلاة

اختتمت الفتوى بالتأكيد على ضرورة التوبة لمن يتكاسل عن أداء صلاة الجمعة، مع الحرص على الالتزام بها والسعي إليها، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير في الإسلام.

أدعية مستحبة يوم الجمعة

يُستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة، خاصة في ساعة الاستجابة، ومن أبرز الأدعية:

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وشمول عافيتك.

اللهم اختر لي ولا تخيرني، وارضني بما قسمت لي.

ويُعد يوم الجمعة من أفضل الأيام التي يُستجاب فيها الدعاء، ويحرص المسلمون على اغتنام فضله في التقرب إلى الله.