أسرار جديدة في وفاة عبد الحليم حافظ.. تسمم في الدم وحفل هولوجرام يعيد العندليب إلى المسرح

تصريحات مفاجئة تعيد الجدل حول وفاة العندليب

تصدر اسم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات مثيرة أدلى بها محمد شبانة نجل شقيق الراحل، كشف فيها تفاصيل جديدة حول السبب الحقيقي لوفاته، مؤكدًا أن الرواية المتداولة عن إصابته بالتهاب الكبد الوبائي ليست السبب المباشر للرحيل.

وجاءت هذه التصريحات خلال ظهوره في برنامج "البصمة"، حيث تحدث عن ذكرياته مع عبد الحليم حافظ وعلاقته بجمهوره ومحبيه، مشيرًا إلى أن العندليب كان يتمتع بمحبة كبيرة من الجماهير في مختلف الدول العربية، وهو ما جعله واحدًا من أهم رموز الغناء في تاريخ مصر والعالم العربي.

السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ

أكد محمد شبانة أن عبد الحليم حافظ توفي نتيجة تسمم في الدم، وليس بسبب التهاب الكبد فقط كما هو شائع، موضحًا أن العندليب خضع لعملية نقل دم في لندن خلال أيامه الأخيرة، لكنها تمت بطريقة خاطئة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع.

وأوضح أن هذه العملية كانت السبب الرئيسي في تسمم الدم الذي تعرض له، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ بعد الجراحة، وهو ما أدى إلى وفاته، الأمر الذي يعيد فتح ملف الأيام الأخيرة في حياة العندليب ويثير تساؤلات جديدة حول ملابسات رحيله.

حفل هولوجرام لعبد الحليم حافظ في المغرب

وفي سياق متصل، كشف محمد شبانة عن استعدادات لإقامة أول حفل بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر، في تجربة فنية جديدة تهدف إلى إحياء تراثه الغنائي باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

ومن المقرر أن يقام الحفل في مدينة كازابلانكا بالمغرب يوم 10 أبريل الجاري، ليحاكي ظهور عبد الحليم حافظ على المسرح بشكل واقعي، في خطوة تهدف إلى إعادة تقديمه للأجيال الجديدة وتعزيز حضوره الفني في العصر الحديث.

وأكد أن الحفل يتم التحضير له على أعلى مستوى تقني وفني، بالتعاون مع فريق برنامج "البصمة"، لضمان تقديم تجربة استثنائية تليق بتاريخ العندليب ومكانته الكبيرة في قلوب جمهوره.

رد الأسرة على مقارنة عمرو دياب بالعندليب

من ناحية أخرى، ردت أسرة عبد الحليم حافظ على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، التي قال فيها إن الفنان عمرو دياب أهم من العندليب، وأن تأثير عبد الحليم لم يتجاوز العالم العربي.

وأكد المطرب محمود راتب خلال البرنامج احترامه للفنان عمرو دياب وتقديره لمكانته الفنية، مشيرًا إلى أن عمرو دياب نفسه يقدر عبد الحليم حافظ ويكن له احترامًا كبيرًا، وأن المقارنة بين النجوم في فترات زمنية مختلفة ليست عادلة.

وأضاف أن العندليب يمثل مدرسة فنية كاملة، وأن تراثه الغنائي ما زال حاضرًا بقوة حتى اليوم، وهو ما يظهر من خلال الاهتمام الجماهيري الكبير بالحفل المرتقب والتفاعل الواسع مع أي أخبار تتعلق بحياته ومسيرته.

تفاعل واسع مع التصريحات

أثارت هذه التصريحات تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين من يرى أن المعلومات الجديدة تكشف تفاصيل مهمة حول وفاة عبد الحليم حافظ، وبين من يعتبر أن الرواية الطبية المعروفة ما زالت الأقرب للحقيقة.

ومع الإعلان عن حفل الهولوجرام المرتقب في المغرب، يتوقع أن يشهد الحدث حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة من عشاق الفن الكلاسيكي والطرب الأصيل، في محاولة لإحياء تراث العندليب وإعادته إلى المسرح بصورة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على مكانته في ذاكرة الجمهور العربي.