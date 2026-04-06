أزمات عبدالرحمن أبو زهرة الأخيرة.. تطورات الحالة الصحية وإيقاف المعاش والحساب البنكي

يشهد الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة سلسلة من الأزمات الصحية والإدارية خلال الفترة الأخيرة، بعد دخوله العناية المركزة منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط متابعة من نقابة المهن التمثيلية واهتمام واسع من الجمهور، في ظل تدهور حالته الصحية وتكرار الأزمات المتعلقة بمعاشه وحسابه البنكي.

تطورات الحالة الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أن الحالة الصحية لوالده ما زالت مستقرة نسبيًا داخل العناية المركزة، حيث يعتمد على جهاز أكسجين من خلال ماسك طبي للحفاظ على مستوى التنفس الطبيعي.

وأوضح أن الحالة لم تشهد تغييرات كبيرة حتى الآن، مؤكدًا أن الأسرة تنتظر توفير طبيب استشاري متخصص في أمراض الرئة لمتابعة الوضع الصحي بشكل أدق، خاصة مع تقدم الفنان في العمر وحاجته إلى رعاية طبية مستمرة.

كما أشار إلى أن نقيب المهن التمثيلية يتابع الحالة بشكل دائم عبر الاتصالات الهاتفية، بينما تتكفل النقابة بكامل تكاليف العلاج، في خطوة تعكس دعمها للفنان الكبير خلال أزمته الحالية.

غياب زيارات الفنانين ومتابعة النقابة

لفت أحمد أبو زهرة إلى أن والده لم يتلقَّ زيارات من الفنانين حتى الآن، إلا أن النقابة حريصة على متابعة الحالة أولًا بأول، من خلال التواصل المستمر مع الأسرة.

ويأتي ذلك في ظل حرص الأسرة على تقليل الزيارات حفاظًا على الحالة الصحية للفنان، خاصة مع وجوده داخل العناية المركزة، وهو ما يتطلب بيئة هادئة ومستقرة.

أزمة إيقاف الحساب البنكي

لم تكن الأزمة الصحية هي الوحيدة التي واجهها عبدالرحمن أبو زهرة، إذ تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة إيقاف حسابه البنكي بعد الحجز على معاشه من قبل مصلحة الضرائب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

وكان نجله قد نشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أن والده أفنى أكثر من 60 عامًا في خدمة الفن المصري، مطالبًا بإنهاء الأزمة ورفع الحجز عن حسابه البنكي الذي يعتمد عليه في مصروفاته وعلاجه.

وبعد تدخل وزارة المالية وفتح تحقيق في الواقعة، تم رفع الحجز عن الحساب البنكي، وهو ما أنهى الأزمة مؤقتًا، مع مطالبات بإغلاق الملف الضريبي بشكل نهائي نظرًا لاعتزال الفنان العمل منذ سنوات.

إيقاف معاش عبدالرحمن أبو زهرة بسبب شائعة الوفاة

في أزمة أخرى، أعلن أحمد أبو زهرة أن هيئة المعاشات أوقفت معاش والده بدعوى وفاته، بعد إخطار من الأحوال المدنية، وهو ما شكل صدمة للأسرة.

وأوضح أن الهيئة طلبت حضور الفنان بنفسه أو إرسال مندوب للتأكد من كونه على قيد الحياة، إلا أن حالته الصحية لم تسمح بذلك، ما أثار استياء الأسرة بسبب الإجراءات التي اعتبرتها غير مناسبة لحالته الصحية.

وبعد نشر الواقعة، تدخلت نقابة المهن التمثيلية لحل الأزمة سريعًا، وتم التواصل مع الجهات المختصة لإعادة تشغيل المعاش وإنهاء المشكلة.

دعم واسع للفنان الكبير

حظي عبدالرحمن أبو زهرة بدعم واسع من الجمهور ومحبيه، الذين عبروا عن تقديرهم لتاريخه الفني الكبير، مطالبين بتوفير الرعاية الكاملة له في هذه المرحلة.

ويُعد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم عشرات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وترك بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري على مدار أكثر من ستة عقود.

ترقب لتطورات الحالة الصحية

تترقب الأسرة والجمهور تطورات الحالة الصحية للفنان خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار وجوده في العناية المركزة، وسط دعوات واسعة له بالشفاء العاجل وعودته إلى منزله سالمًا.

وتبقى الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة محل اهتمام كبير من الوسط الفني والجمهور، في انتظار تحسن حالته واستقرار وضعه الصحي بشكل كامل.