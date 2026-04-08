مدير تعليم سوهاج يتابع ختام فعاليات مشروع «صحتهم مستقبلهم» لعدد 50 مدرسة حكومية

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ختام فعاليات مشروع «صحتهم مستقبلهم» الذي تنفذه مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وفاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، وعلاء أبو العجب، مدير إدارة الأمن، وميرفت درويش، مدير إدارة التدريب، ومحمد حسن الرشيدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية،ومحمد شيخون،مدير إدرة التنمية المستدامة بالمديرية ،إلى جانب وفد منظمة اليونيسف الداعمة للمشروع.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار دعم الأنشطة التعليمية الهادفة إلى تنمية وعي الطلاب بقضايا المياه والبيئة، وتعزيز السلوكيات الصحيحة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي، وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل لمياه الشرب، من خلال شراكة فعّالة بين مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبتمويل من منظمة اليونيسف، ضمن جهود مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي بين الطلاب.

وتضمنت فعاليات الختام تقديم مجموعة متميزة من الفقرات الفنية التي عبّر من خلالها طلاب المدارس المشاركة عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب وضرورة ترشيد استهلاكها، إلى جانب التوعية بأساليب الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، حيث شارك في هذا المشروع طلاب 50 مدرسة ابتدائية حكومية، بما يعكس الأثر الإيجابي للمشروع خلال العام الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة أن برنامج «صحتهم مستقبلهم» استهدف رفع الوعي المائي والبيئي والصحي لدى الطلاب، من خلال غرس السلوكيات الصحية الإيجابية، مشيرًا إلى أن البرنامج تضمن عددًا من المحاور المهمة، في مقدمتها ترشيد استهلاك المياه، والتعامل الآمن مع الصرف الصحي، والنظافة الشخصية والعامة، والتغذية السليمة، فضلًا عن التوعية بالتغيرات المناخية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يمتلك ثقافة متكاملة حول قضايا البيئة والصحة العامة.

وأوضح أن خطة تنفيذ البرنامج داخل المدارس شملت حزمة متنوعة من الأنشطة، من بينها الدورات التدريبية واللقاءات التثقيفية، وتنظيم المعارض والمسابقات المدرسية، وإعداد مجلات الحائط، وتنفيذ أنشطة تفاعلية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، لتعزيز المفاهيم العلمية والعملية لدى الطلاب.

وفي ختام الفعاليات، قام وكيل الوزارة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بتسليم شنط سباكة للمدارس المشاركة، كما تم دعم الوحدات الصحية داخل المدارس لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأدوات الصحية، إلى جانب تفقد معرض الأعمال الطلابية الذي عكس مدى وعي الطلاب واستفادتهم من أنشطة المشروع، وقدرتهم على التعبير عن قضايا المياه والبيئة والصحة العامة بطريقة مبتكرة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في المحافظة.