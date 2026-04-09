هل الأحد القادم 12 أبريل إجازة رسمية للبنوك والموظفين في مصر؟

مع اقتراب عيد القيامة المجيد 2026، تصاعدت التساؤلات بين المصريين حول ما إذا كان يوم الأحد الموافق 12 أبريل إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة، أو أنه يقتصر على فئات محددة. يهتم المواطنون والطلاب بهذه المسألة خاصة مع اقتراب الاحتفالات الأسبوعية لأعياد الأقباط.

عيد القيامة المجيد 2026

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 12 أبريل 2026، حيث يعد هذا العيد من أهم الأعياد الدينية لدى المسيحيين في مصر. ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد ليلة العيد، والذي يوافق السبت 11 أبريل، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

خلال هذا اليوم، تقوم الكنائس بمراسم الاحتفال، ويتجمع الأقباط في جميع أنحاء الجمهورية للصلاة والمشاركة في الطقوس الدينية، مع التزام التقاليد الخاصة بهذه المناسبة العظيمة.

الإجازة الرسمية في عيد القيامة

يعتبر الأحد 12 أبريل إجازة رسمية في مصر لموظفي البنوك والعاملين المسيحيين في الدولة، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص. وتأتي هذه الإجازة احترامًا للعطلة الدينية الخاصة بأعياد الأقباط، وتمكينهم من حضور صلوات وطقوس عيد القيامة المجيد دون أي التزامات عملية.

ومع ذلك، فإن هذا اليوم لا يُعتبر إجازة رسمية للمواطنين المسلمين، ويستمر عمل القطاعات الأخرى العادية خلاله، إلا إذا نصت جهات العمل على منح الموظفين المسلمين إجازة خاصة بها.

إجازة المدارس والجامعات

تعتبر المدارس والجامعات التي تضم طلابًا مسيحيين جزءًا من الاحتفال الرسمي، حيث تمنح الإدارات التعليمية إجازة رسمية للطلاب المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد. ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان مشاركة جميع الطلاب في الطقوس الدينية دون تأثير على التحصيل الدراسي.

أما بالنسبة للطلاب المسلمين، فتظل الدراسة كما هي، ما لم تقرر الإدارة التعليمية تقديم إجازة استثنائية بموجب لوائحها الداخلية.

نصائح للمواطنين والموظفين

مع اقتراب عيد القيامة 2026، يُنصح جميع الموظفين المسيحيين بالتخطيط المسبق لحضور الصلوات والمناسبات الدينية. كما يُفضل للقطاعات التي تعمل على مدار الأسبوع، مثل البنوك والخدمات الحكومية، مراجعة الجداول الرسمية للتأكد من مواعيد العمل والإجازات.

وفي النهاية، يمثل عيد القيامة المجيد مناسبة دينية واجتماعية مهمة في مصر، حيث يجمع بين الاحتفال الروحي والالتزام بالتقاليد، مع احترام الإجازات الرسمية للموظفين المسيحيين، بينما يواصل باقي المواطنين أعمالهم كالمعتاد.