الأوقاف تحسم الجدل: لا صحة لتصريحات منسوبة لوزير الأوقاف أسامة الأزهري

حقيقة تصريحات وزير الأوقاف أسامة الأزهري



أكدت وزارة الأوقاف متابعتها لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إلى الدكتور أسامة الأزهري، مشددة على أن هذه التصريحات غير صحيحة على الإطلاق، ولم تصدر عنه بأي شكل من الأشكال.



وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله يدخل ضمن محاولات نشر الشائعات وتزييف الحقائق، بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والتأثير على الرأي العام.



الأوقاف: الشائعات تستهدف تشويه الحقائق



شددت وزارة الأوقاف على أن تلك المزاعم تأتي في إطار حملات تضليل ممنهجة، تستهدف تشويه الصورة ونشر معلومات مغلوطة، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.

كما دعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل نشر أي محتوى، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، حفاظًا على المهنية والمصداقية.

دعوة للالتزام بالمسؤولية الإعلامية

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالمسؤولية في نقل المعلومات، مع ضرورة التحلي بالأمانة العلمية، وعدم استخدام الكلمة بشكل خاطئ أو مضلل، خاصة في ظل التحديات الإعلامية المتسارعة.



وأضافت أن مواجهة الشائعات لم تعد مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب مشترك يتطلب تعاون الجميع للحفاظ على وعي المجتمع.



التمسك بقيم الصدق ومواجهة التضليل

جددت وزارة الأوقاف دعوتها إلى التمسك بقيم الصدق والأمانة، والعمل على نشر الوعي بين المواطنين، بما يسهم في بناء خطاب ديني وإعلامي قائم على الحقائق، بعيدًا عن الشائعات.



زيارة رسمية لمحافظة بني سويف



وفي سياق متصل، استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في مستهل زيارته الرسمية للمحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الدعوي والخدمي داخل المحافظة.