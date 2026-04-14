الكنيسة الكاثوليكية بمصر تندد بإساءة منسوبة لترامب لبابا الفاتيكان وتدعو للسلام

استنكار رسمي للإساءة إلى بابا الفاتيكان

أعربت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عن استيائها الشديد من تداول رسائل تضمنت عبارات وصفت بالمسيئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، مؤكدة رفضها القاطع لأي خطاب يمس كرامة الرموز الدينية أو يقلل من مكانتها.

موقف ثابت ضد خطاب الإساءة

وأكدت الكنيسة، في بيان رسمي، أن مثل هذه التصريحات تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية، مشددة على أن احترام الرموز الدينية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعايش السلمي بين الشعوب.

وأوضحت أن موقفها ينبع من التزامها الراسخ بمبادئ الإيمان المسيحي التي تدعو إلى المحبة والتسامح.

خلفية الأزمة وتصريحات ترامب

جاء بيان الكنيسة على خلفية ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات في الأوساط الدينية والإعلامية، بسبب ما اعتُبر إساءة مباشرة لبابا الفاتيكان.

دعوة لمواجهة الإساءة بالمحبة

وفي إطار ردها على هذه الأزمة، شددت الكنيسة الكاثوليكية على تمسكها بروح الإنجيل، التي تحث على مقابلة الإساءة بالمحبة بدلًا من التصعيد، مؤكدة أن هذه القيم تمثل الطريق الأمثل للحفاظ على السلام المجتمعي.

رسالة روحية للمؤمنين

ودعت الكنيسة أبناءها وجميع المؤمنين إلى الصلاة من أجل إحلال السلام في العالم، مستشهدة بقول السيد المسيح: "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون".

كما أكدت أهمية التحلي بالحكمة وضبط النفس في مواجهة التحديات والأزمات.

ختام البيان: دعاء من أجل السلام العالمي

واختتمت الكنيسة بيانها بالتأكيد على ضرورة نشر قيم المحبة والتسامح، داعية الله أن يحفظ العالم من الصراعات، وأن يمنح الجميع نعمة الحكمة لبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار.